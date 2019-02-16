Алекс Фергюсон в мае станет тренером "Манчестер Юнайтед"
Манкунианцы товарищеским матчем отметят 20-летие победы в Лиге чемпионов
Сэр Алекс Фергюсон станет главным тренером "Манчестер Юнайтед" на благотворительном матче, посвященном 20-летию требла "дьяволов". Манкунианцы встретятся с "Баварией" 26 мая. Отмечается, что в игре примут участие многие футболисты, выступавшие за "МЮ" в чемпионском сезоне.
"Я действительно с нетерпением жду этого особенного дня на "Олд Траффорд". Будет здорово увидеть знакомые лица, и это великолепная возможность поддержать работу фонда "Манчестер Юнайтед", – заявил Фергюсон.
В 1999 году именно в финале Лиги чемпионов с немцами "Манчестер Юнайтед" оформил требл – победу в чемпионате Англии, национальном кубке и еврокубке. "МЮ" добыл волевую победу над "Баварией" – 2:1, забив два гола в компенсированное время. Победный мяч на счету нынешнего наставника команды Уле-Гуннара Сульшера.
Что касается Фергюсона, то в мае 2018 года он перенес инсульт, но восстановился и вернулся к прежней жизни. Сейчас шотландец консультирует Сульшера.
Ранее мы писали, что легендарный украинский тренер Валерий Лобановский попал в рейтинг знаменитых специалистов, которые никогда не побеждали в Лиге чемпионов. В 1999 году он выводил "Динамо" в полуфинал турнира.
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