"Алекс – очень умный игрок": английские СМИ оценили игру Зинченко в Лиге чемпионов

Сегодня, 17:36

Украинский футболист получил хвалебные отклики от британских журналистов

Александр Зинченко в матче с &quot;Шахтером&quot;. Фото AFP
Александр Зинченко в матче с "Шахтером". Фото AFP

В матче с "Шахтером" в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов, который "Манчестер Сити" выиграл очень уверенно, в рядах победителей получил шанс проявить себя 21-летний украинский полузащитник Александр Зинченко. Он уже второй год работает с основой "МанСити", но играет не так часто, как хотелось бы всей Украине. В этот раз он отметился результативным пасом на Рахима Стерлинга, заслужил комплименты Хосепа Гвардиолы и не только.

 "Алекс — очень умный игрок, — цитирует специалиста mancity.com. — У нас есть потребность получать дополнительного футболиста в средину поля. С Зинченко это делать проще. Он хорош в обороне, подготовлен тактически, все схватывает на лету. Алекс провел качественный поединок".

Не осталась в стороне от хвалебных речей в адрес полузащитника сборной Украины и английская пресса. Главное издание Манчестера, Manchester Evening News, оценило действия Зинченко на отличную семерку: "Зинченко вышел действовать на позиции левого защитника, но, почему-то, почти всю игру провел в полузащите, создавая для команды большинство в атаке. Делал он это очень хорошо.

Напомним, что Андрей Шевченко традиционно вызвал Зинченко на ближайшие матчи сборной Украины – с командами Словакии и Турции.

Две недели назад в Харькове украинец пришел вместе с Гвардиолой на предматчевую пресс-конференцию и рассказал о времени, проведенном в "Шахтере".
СМИ, Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Манчестер Сити, Александр Зинченко

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