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Александер Чеферин переизбран президентом УЕФА на новый срок

Сегодня, 13:18

Словенец продолжит руководить европейским футболом до 2023 года

Глава УЕФА Александер Чеферин
Глава УЕФА Александер Чеферин. Фото: AFP
Александер Чеферин переизбран президентом УЕФА на новый срок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c14/01c/5c5c1401c12e7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c14/01c/5c5c1401c12e7.jpg Футбол Словенец продолжит руководить европейским футболом до 2023 года

Сегодня в Риме состоялся 43-й конгресс УЕФА, где прошли выборы президента организации. Голосование состоялось на безальтернативной основе – действующий глава европейского футбола словенец Александер Чеферин являлся единственным кандидатом на пост. Его выдвинули все 55 национальных ассоциаций.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, Чеферин был переизбран главой организации на новый четырехлетний срок — до 2023 года.

Напомним, что 14 сентября 2016 года Чеферин был избран седьмым президентом УЕФА. Его кандидатура набрала 42 голоса из 55 возможных. Автоматически Чеферин стал вице-президентом Международной федерации футбола.

Напомним, что летом состоятся выборы президента Международной федерации футбола. Действующий президент организации Джанни Инфантино стал единственным кандидатом на пост главы федерации на предстоящих выборах. 

Инфантино был избран на пост президента ФИФА в феврале 2016 года после коррупционного скандала, в результате которого пост главы организации покинул Йозеф Блаттер. Под руководством Инфантино был реализован пакет реформ, направленных на финансовое и репутационное оздоровление организации.

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Тег футбол, УЕФА, Александер Чеферин

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Championat.ru

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