Александр Алиев будет играть в чемпионате Киевской области
Бывший полузащитник сборной Украины усилил "Мелиоратор" из Бучи
Экс-игрок сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев продолжит выступать на аматорском уровне. Новым клубом в карьере 33-летнего Алиева станет бучанский "Мелиоратор", который по итогам первого круга чемпионата Киевской области расположился на 11-м месте в турнирной таблице.
Напомним, что ранее Александр Алиев был тренером ФК "Хмельницкий", который выступал в чемпионате Украины среди аматоров. Под его руководством команда провела 6 матчей, в которых 5 раз проиграла и однажды победила. Интересно, что единственная победа пришлась на дебютный поединок Алиева в статусе главного тренера.
На профессиональном уровне Алиев поиграл за "Динамо" (Киев), "Локомотив" (Москва), "Анжи" (Махачкала), ФК "Тараз". За сборную Украины провел 28 матчей и забил 6 голов.
Ранее мы рассказывали о звездах украинского футбола, которые выступают за любительские клубы.
Кстати, лучший бомбардир чемпионата Украины 2006 года Эммануэль Окодува сейчас выступает в чемпионате Киевской области за "Сокол" из села Михайловка-Рубежовка.
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