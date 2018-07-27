Александр Головин стал самым дорогим российским игроком в истории

Футболист подписал контракт с "Монако" до 2023 года

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин официально стал футболистом "Монако". Соглашение подписано до 2023 года.

В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в 27 матчах российской Премьер-лиги, в которых отметился 5 голами и 3 результативными передачами. На чемпионате мира-2018 Головин в составе сборной России дошел до стадии 1/4 финала. В 4 играх мундиаля он забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи.

За основную команду ЦСКА Головин сыграл 113 матчей и забил 13 голов. В составе "армейцев" Александр стал чемпионом России-2015/16. В сезоне-2017/18 он стал лучшим игроком красно-синих по версии болельщиков.

Трансфер 22-летнего футболиста обошелся "монегаскам" примерно в 30 млн евро. Таким образом, Головин стал самым дорогим российским игроком в истории.

Ранее список долгое время возглавлял полузащитник Юрий Жирков, который в 2009 году перешел из ЦСКА в "Челси" за 21 млн. Третье место в обновленном рейтинге занимает нападающий Александр Кокорин, трансфер из "Динамо" которого в 2013 году обошелся "Анжи" в 19 млн евро.

Ранее мы писали, что "Челси" подписал контракт с вратарем, который за год ни разу не сыграл.