Александр Хацкевич: "До декабря "Динамо" не усилится"

В сегодняшнем матче "Астана" – "Динамо" в Лиге Европы киевляне оформили победу с минимальным счетом 1:0 и досрочно гарантировали себе первое место в группе. Теперь поединок с "Яблонцем" 13 декабря превращается в формальность с точки зрения турнирного положения и будет иметь значение только в финансовом плане (призовые за победу от УЕФА) и в рейтинговом (для клубного рейтинга УЕФА).

"Разумеется, у нас есть кадровые проблемы, но до декабря нам не усилиться, – приводит слова главного тренера "Динамо" Александра Хацкевича официальный сайт клуба. – При этом одно задание с этими ребятами мы решили досрочно, как бы этот турнир тяжело не начинался для нас.

По моментам "Астана" превзошла нас, но в футболе без удачи не бывает. Обе команды хотели выиграть, это удалось нам. На самом деле, очень приятно победить, ведь долгий перелет и искусственное поле играют большую роль. Из-за непривычного газона у нас было много ошибок при переходе из обороны в атаку, но главное, что на поле были дисциплина и порядок.

Наша команда – вся команда, а не только защитники – отыграла в обороне не без ошибок, но на ноль, а впереди мы реализовали свой момент".

А вот "Ворскла" в Лиге Европы с "Арсеналом" в Киеве сыграла плохо: провалила первый тайм в матче с полурезервным составом лондонцев.