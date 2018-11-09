Александр Хацкевич: "Гармаш? Есть футболисты, которые могут его заменить"

После финального свистка матча 4-го тура группового раунда Лиги Европы "Динамо" – "Ренн", в котором киевляне повторно обыграли французский клуб (3:1), настроение главного тренера победителей Александра Хацкевича было однозначно позитивным. Хотя он оставался критичным к отдельным футболистам, а также заявил, что недоволен реализацией моментов.

- Бойко достаточно спасал нашу команду...

- Он – молодец, но вратарь должен спасать свою команду.

- Как бы вы оценили игру Сидклея?

- Его игра выглядит эффектно, но хотелось бы еще эффективности.

- Последние минут десять футболисты недостаточно активно действовали на поле. Такой была установка, учитывая счет на табло?

- Я видел свою команду на протяжении 90 минут игры. А когда счет 3:0, то, конечно, в каких-то моментах могла теряться концентрация. Никакой установки – бежать вперед или отходить назад – не было: футболисты действовали на поле по ситуации. Думаю, зрители, которые пришли на стадион, получили удовлетворение и от игры, и от результата.

- Яркое впечатление произвели Че Че, Миколенко, Шапаренко и Сидклей. В связи с этим возникла мысль, что этих игроков не хватало в первых турах Лиги Европы…

- Вы назвали всего несколько фамилий, а я бы упомянул всю команду.

- Есть ли какие-то моменты, которыми вы недовольны?

- Меня не устроила реализация моментов, которые были созданы.

- Как вы оцениваете прогресс Миколенко?

- Хороший молодой футболист, у которого правильное отношение к делу. Это еще одна боевая единица, которая может сыграть как минимум на двух позициях.

- Почему не было в заявке Гармаша?

- Я решил, что есть футболисты, которые способны его заменить. У нас достаточно высокая конкуренция на этой позиции.

"В случае победы мы на 75-80 процентов гарантируем себе выход в плей-офф, – объявил перед игрой на пресс-конференции Хацкевич, но тут же постелил соломку. – Понимаем важность поединка, но после него будут еще два матча".

Как выглядит турнирное положение клубов в Лиге Европы после четырех туров.