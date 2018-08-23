Александр Хацкевич: "В первом тайме менять игрока как-то рано"

В среду, 22 августа, состоялся первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. На своем поле амстердамский "Аякс" обыграл киевское "Динамо" – 3:1. После финального свистка главный тренер киевлян Александр Хацкевич прокомментировал поединок.

- Когда пропускаешь в начале игры, идет давление со стороны болельщиков, плюс индивидуальная ошибка... Да, возможно, в первом тайме была какая-то неуверенность, не было контроля мяча такого, как мы хотели. Плюс игра в обороне. Почему-то наши защитники в эпизодах с голами играли зонально, а не индивидуально один в один как должны. Был эпизод с нарушением Цыганкова при счете – 1:1, но я не видел видеоповтор и мне сложно что-то говорить. Во втором тайме мы выглядели более дисциплинированно.

- Не жалеете, что не заменили Гармаша раньше?

- В первом тайме менять игрока как-то рано, хотя согласен, что Денис не вошел должным образом в игру.

- Есть вера, что возможно пройти "Аякс"?

- Конечно шансы есть, счет ведь – 3:1. Да нам нужно будет больше атаковать, при этом не забывать об обороне. В Киеве будет совсем другая игра. К тому же как мы заметили, соперник не любит играть без мяча...