Александр Хацкевич: "Во втором тайме мы выглядели достаточно уверенно"

Наставник киевлян – о поражении от "Челси" в Лиге Европы и "английской неделе" украинского клуба

Тренер "Динамо" Александр Хацкевич. Фото: AFP

Александр Хацкевич: "Во втором тайме мы выглядели достаточно уверенно" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/440/4e0/5c74404e0e8d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/440/4e0/5c74404e0e8d8.jpg 2019-03-08T00:36:00+02:00 Футбол Наставник киевлян - о поражении от "Челси" в Лиге Европы и "английской неделе" украинского клуба

"Динамо" проиграло "Челси" 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок прошел в Лондоне, а мы провели онлайн поединка "Челси" – "Динамо" с фото, комментариями и видеоповторами голов. Ответный матч состоится в Киеве через неделю – 14 марта.

- Чего не хватило сегодня: мастерства или опыта?

- Всего вместе

- Против вас действовал соперник, возможно самый сильный из тех, с кем играли в этом сезоне. Как выглядели ваши ребята в матче с ним, насколько выполнили задание на игру?

- Интенсивность игры совсем другая, чем в украинском чемпионате. Много задействовали вратаря, но у нас нет впереди атакующего игрока, который может зацепиться за мяч. В первом тайме, возможно, не хватило смелости. Было много высокого прессинга от "Челси".

- На этой неделе были команды, который сделали большие камбеки в Лиге чемпионов. "Динамо" сможет повторить их подвиг?

- В воскресенье у нас игра с "Арсеналом". Неделя английская у нас получается. Надеюсь, что мы в воскресенье обыграем "Арсенал" киевский и будем готовиться с хорошим настроением к ответному матчу

- Лондонский раунд проиграли. Что за неделю можно изменить, чтобы мы выглядели более сильно?

- Добавить уверенности. Не могу сказать, что мы выглядели неубедительно весь матч. В первом тайме – да, но во втором мы выглядели достаточно уверенно.

- Что вы сказали в перерыве ребятам?

- Когда мы связывали три-четыре передачи, то у нас появлялось пространство. Крайние защитники стали больше подключаться к атакам. Мы не собирались закрываться.

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