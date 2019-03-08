Александр Хацкевич: "Во втором тайме мы выглядели достаточно уверенно"
Наставник киевлян – о поражении от "Челси" в Лиге Европы и "английской неделе" украинского клуба
"Динамо" проиграло "Челси" 0:3 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок прошел в Лондоне, а мы провели онлайн поединка "Челси" – "Динамо" с фото, комментариями и видеоповторами голов. Ответный матч состоится в Киеве через неделю – 14 марта.
- Чего не хватило сегодня: мастерства или опыта?
- Всего вместе
- Против вас действовал соперник, возможно самый сильный из тех, с кем играли в этом сезоне. Как выглядели ваши ребята в матче с ним, насколько выполнили задание на игру?
- Интенсивность игры совсем другая, чем в украинском чемпионате. Много задействовали вратаря, но у нас нет впереди атакующего игрока, который может зацепиться за мяч. В первом тайме, возможно, не хватило смелости. Было много высокого прессинга от "Челси".
- На этой неделе были команды, который сделали большие камбеки в Лиге чемпионов. "Динамо" сможет повторить их подвиг?
- В воскресенье у нас игра с "Арсеналом". Неделя английская у нас получается. Надеюсь, что мы в воскресенье обыграем "Арсенал" киевский и будем готовиться с хорошим настроением к ответному матчу
- Лондонский раунд проиграли. Что за неделю можно изменить, чтобы мы выглядели более сильно?
- Добавить уверенности. Не могу сказать, что мы выглядели неубедительно весь матч. В первом тайме – да, но во втором мы выглядели достаточно уверенно.
- Что вы сказали в перерыве ребятам?
- Когда мы связывали три-четыре передачи, то у нас появлялось пространство. Крайние защитники стали больше подключаться к атакам. Мы не собирались закрываться.
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