Александр Хацкевич взял 21 футболиста на матч с "Аяксом"

Сегодня, 10:19

"Динамо" сыграет с голландцами в раунде плей-офф Лиги чемпионов

На Амстердам. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
На Амстердам. Фото ФК "Динамо"

Сегодня утром делегация киевского "Динамо" отправилась в Амстердам, где 22 августа проведет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с местным "Аяксом". На поединок в столицу Нидерландов тренерский штаб "бело-синих" во главе с Александром Хацкевичем взял 21 игрока, 18 из которых попадут в заявку на матч.

  • Вратари: Бойко, Бущан, Маханьков.
  • Защитники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Сидклей, Пиварич
  • Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Вербич, Цыганков, Андриевский, Че Че
  • Нападающие: Беседин, Русин.

Отметим, что в Киеве остался новичок команды нападающий Владислав Супряга, а также полузащитник Николай Шапаренко, которые восстанавливаются после повреждений. Также в Амстердам не полетел еще один недавний новичок бразилец Витор Буэно.

Ранее мы писали, что на поединке между "Аяксом" и "Динамо" будет работать бригада арбитров из Франции во главе с 36-летним Клеманом Тюрпеном

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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