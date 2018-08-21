Александр Хацкевич взял 21 футболиста на матч с "Аяксом"

Сегодня утром делегация киевского "Динамо" отправилась в Амстердам, где 22 августа проведет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с местным "Аяксом". На поединок в столицу Нидерландов тренерский штаб "бело-синих" во главе с Александром Хацкевичем взял 21 игрока, 18 из которых попадут в заявку на матч.

Вратари: Бойко, Бущан, Маханьков.

Бойко, Бущан, Маханьков. Защитники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Сидклей, Пиварич

Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Сидклей, Пиварич Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Вербич, Цыганков, Андриевский, Че Че

Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Вербич, Цыганков, Андриевский, Че Че Нападающие: Беседин, Русин.

Отметим, что в Киеве остался новичок команды нападающий Владислав Супряга, а также полузащитник Николай Шапаренко, которые восстанавливаются после повреждений. Также в Амстердам не полетел еще один недавний новичок бразилец Витор Буэно.

Ранее мы писали, что на поединке между "Аяксом" и "Динамо" будет работать бригада арбитров из Франции во главе с 36-летним Клеманом Тюрпеном.



