Александр Хацкевич взял 21 футболиста на матч с "Аяксом"
"Динамо" сыграет с голландцами в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Сегодня утром делегация киевского "Динамо" отправилась в Амстердам, где 22 августа проведет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов с местным "Аяксом". На поединок в столицу Нидерландов тренерский штаб "бело-синих" во главе с Александром Хацкевичем взял 21 игрока, 18 из которых попадут в заявку на матч.
- Вратари: Бойко, Бущан, Маханьков.
- Защитники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзера, Миколенко, Шабанов, Сидклей, Пиварич
- Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Шепелев, Вербич, Цыганков, Андриевский, Че Че
- Нападающие: Беседин, Русин.
Отметим, что в Киеве остался новичок команды нападающий Владислав Супряга, а также полузащитник Николай Шапаренко, которые восстанавливаются после повреждений. Также в Амстердам не полетел еще один недавний новичок бразилец Витор Буэно.
Ранее мы писали, что на поединке между "Аяксом" и "Динамо" будет работать бригада арбитров из Франции во главе с 36-летним Клеманом Тюрпеном.
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