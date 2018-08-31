Александр Хацкевич: "Задача у нас неизменная – выход из группы"

Сегодня, 19:51

Тренер "Динамо" – о жеребьевке группового этапа Лиги Европы

Александр Хацкевич. Фото Twitter
Александр Хацкевич. Фото Twitter

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал жеребьевку группового турнира Лиги Европы для его команды. Соперниками киевлян будут – "Астана" (Казахстан), "Ренн" (Франция) и "Яблонец" (Чехия).

"Независимо от того, какие бы соперники нам выпали, задача у нас неизменная – выход из группы. Если оценивать отдельно каждую команду... "Астана" уже давно выступает в еврокубках, как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы, является лидером в своем национальном чемпионате, очень сильно выглядит у себя дома. "Ренн" на данный момент на 13-м месте в своем чемпионате, но французскее первенство довольно сильное по своему уровню. Что касается "Яблонца", то недавно мы играли с чешской командой, "Славией" из Праги, которая исповедовала силовой футбол, такой же игры ожидаем от нашего соперника по группе. Ближе к поединкам с каждой командой будем собирать больше информации.

Повторюсь, первоочередная задача для нас – выход из группы. Если займем первое место, то будем иметь преимущество первого матча на выезде, а это, напомню, февраль месяц... Впрочем, загадывать не будем, ведь все будет зависеть в первую очередь от нас".

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Официальный сайт ФК "Динамо"

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