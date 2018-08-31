Александр Хацкевич: "Задача у нас неизменная – выход из группы"

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал жеребьевку группового турнира Лиги Европы для его команды. Соперниками киевлян будут – "Астана" (Казахстан), "Ренн" (Франция) и "Яблонец" (Чехия).

"Независимо от того, какие бы соперники нам выпали, задача у нас неизменная – выход из группы. Если оценивать отдельно каждую команду... "Астана" уже давно выступает в еврокубках, как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы, является лидером в своем национальном чемпионате, очень сильно выглядит у себя дома. "Ренн" на данный момент на 13-м месте в своем чемпионате, но французскее первенство довольно сильное по своему уровню. Что касается "Яблонца", то недавно мы играли с чешской командой, "Славией" из Праги, которая исповедовала силовой футбол, такой же игры ожидаем от нашего соперника по группе. Ближе к поединкам с каждой командой будем собирать больше информации.

Повторюсь, первоочередная задача для нас – выход из группы. Если займем первое место, то будем иметь преимущество первого матча на выезде, а это, напомню, февраль месяц... Впрочем, загадывать не будем, ведь все будет зависеть в первую очередь от нас".