Александр Караваев: "На эмоциях захотелось отпраздновать гол в стиле Мбаппе"

Капитан "Зари" поучаствовал в разгроме "Ворсклы" и стал игроком тура

Караваев оригинально отпраздновал гол Полтаве. Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

Александр Караваев: "На эмоциях захотелось отпраздновать гол в стиле Мбаппе" Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d1a/306/5c7d1a3065aee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d1a/306/5c7d1a3065aee.jpg 2019-03-04T14:31:03+02:00 Футбол Капитан "Зари" поучаствовал в разгроме "Ворсклы" и стал игроком тура

Лучшим игроком 20 тура чемпионата Украины по футболу стал капитан "Зари" Александр Караваев, поучаствовавший в разгроме "Ворсклы" (3:0) голом и результативной передачей.

- Поражение от "Динамо" неделю назад стало для нас хорошей встряской, и мы сделали правильные выводы, – поделился Караваев с "Сегодня" после матча. – И хорошие слова сказал наш тренер (Юрий Вернидуб. – Авт.): "Если мы сильная команда, то мы встанем с колен после этого удара, а если нет, то…" Мы доказали, что сильная команда. У нас все получилось".



- В этом и лично твоя немалая заслуга, как капитана...

- Ну, я ведь говорил еще неделю назад после той игры, что должен показывать пример на поле и вести за собой команду.



- В голевом эпизоде, когда ты ассистировал Артему Громову, отдавал ему передачу даже не шведой, а щиколоткой…

- А там по-другому уже нельзя было. Потому, что я стоял спиной к воротам, но знал, что справа от меня есть наши игроки. Протолкнул туда мяч, и вышло так хорошо, что открылся Артем.



- А твой гол?

- Ну, там вообще все получилось именно так, как я и хотел. Видел, что мяч летит ко мне и нормально долетает, крикнул Витале Вернидубу, чтоб он пригнул немного голову. Получилось хорошо принять: мяч идеально лег под подошву, вообще не прыгал. Перед ударом на долю секунды поднял голову, успел посмотреть, куда пробить. И попал именно туда, куда целился.



- Празднование гола в стиле Мбаппе – это что-то новое в твоем арсенале?

- Я просто радовался, и захотелось чего-то такого. А мне нравится Мбаппе, и то, что он в таком юном возрасте уже является лидером – и в клубе, и в сборной. И на эмоциях захотелось отпраздновать гол в его стиле. Станет ли это теперь традицией? Не знаю, главное – забивать, а там уже посмотрим (смеется).



- Кстати, гол "Ворскле" стал для тебя 25-м в УПЛ.

- Правда? Хорошая цифра. Я знал, что нахожусь где-то в этих границах, но не думал, что это уже случилось.



- Задача "Зари" на сезон – третье место?

- Как таковых задач пока нет. Но мы все понимаем, чего хотим. Мы уже были на этом месте, знаем, что это такое, и ниже планку опускать уже не собираемся. Поэтому это даже не обсуждается – все и так прекрасно понимают, что нам нужно и чего мы хотим. Тем более, что сейчас собирается вместе старая гвардия, возвращаются назад наши ребята, с которыми столько всего было пройдено. Понимаем друг друга с полуслова. Видно, что всем приятно работать вместе. А когда микроклимат в команде хороший, то легче добиваться результата. А то, что на финише сезона ставки увеличиваются, и никто не хочет уступать – так это только к лучшему. Тем интереснее дальше будет. Игра с "Ворсклой" дала нам хороший импульс, что мы все сможем, главное только захотеть.

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