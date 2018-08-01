Александр Заваров будет работать в киевском "Динамо"

Сегодня киевское "Динамо" объявило, что в селекционной службе клуба будет работать легендарный в прошлом полузащитник команды Александр Заваров.

"Чувствую определенное волнение, ведь я вернулся в родной клуб почти через 30 лет. На начальном этапе нужно ознакомиться с особенностями работы, все вспомнить, разработать программу. Сегодня с приятным, добрым чувством становлюсь к работе. Позже, когда войду в курс дела, смогу сказать, что именно будет входить в круг моих обязанностей, и чем, собственно, буду заниматься", – признался Заваров.

Александр Заваров выступал за "Динамо" с 1983 по 1988 года, потом перешел в "Ювентус".

Последним местом работы Заварова была сборная Украины, он входил в тренерский штаб Михаила Фоменко в отборе на Евро-2016.

Ранее стало известно, что "Динамо" купило защитника "Коринтианса" Сидклея. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. В столичном клубе футболист будет выступать под №17. Сегодня он не попал в заявку команды, так как вчера отыграл весь матч против "Тельфса".

А перед этим "Динамо" усилились полузащитником "Палмейраса" Че Че. Бразильский полузащитник подписал пятилетний контракт с украинским клубом.