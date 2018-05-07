Александр Зинченко чуть не разбил трофей "МанСити" и страшно испугался

Вчера, 16:04

Партнеры по команде уже подшучивают над украинцем

&quot;МанСити&quot; с трофеем. Фото AFP
"МанСити" с трофеем. Фото AFP

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Хаддерсфилдом" в матче 37-го тура английской Премьер-лиги (0:0), но результат не имел значения для "горожан" – после игры им вручили чемпионский кубок.

Когда игроки "Манчестер Сити" уже вовсю праздновали, отплясывая вокруг трофея, украинский полузащитник клуба Александр Зинченко попятился и нечаянно перевернул кубок. Судя по испуганному лицу игрока, он был уверен, что что-то сломал.

Но Зинченко повезло: кубок тут же поставили на место без единой царапинки.

Тем не менее, полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган пошутил над своим партнером по команде.

"Кто-нибудь знает, где чинят трофеи? Спрашиваю для друга", — написал Гюндоган в соцсетях.

Напомним, что после того, как "МанСити" выиграл титул, Александр Зинченко рассказал, что выпил в честь победыв чемпионате Англии.

Ранее мы рассказывали, что Александр Зинченко в Манчестере встретился с украинской диаспорой, которая пришла поздравить его с чемпионством. Футболист отвечал на вопросы болельщиков и раздавал автографы.
чемпионат Англии, Манчестер Сити, Александр Зинченко

Вы сейчас просматриваете новость "Александр Зинченко чуть не разбил трофей "МанСити" и страшно испугался". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Eurosport, Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Манчестер Сити" - "Хаддерсфилд Таун": фанаты на поле. Фото AFP

Фанаты "Манчестер Сити" выбежали на поле после ничьей с аутсайдером

6 Мая, 18:08

Завоевавший чемпионство "МанСити" не смог обыграть одного из аутсайдеров - "Хаддерсфилд Таун"

Футбол

Александр Зинченко. Фото AFP

"Люди здесь злее": украинский футболист Зинченко рассказал, чем его не устраивает Англия

27 Апреля, 14:34

Украинцу не хватает молодежных развлечений
Загрузка...
Загрузка...