Александр Зинченко чуть не разбил трофей "МанСити" и страшно испугался

"Манчестер Сити" сыграл вничью с "Хаддерсфилдом" в матче 37-го тура английской Премьер-лиги (0:0), но результат не имел значения для "горожан" – после игры им вручили чемпионский кубок.

Когда игроки "Манчестер Сити" уже вовсю праздновали, отплясывая вокруг трофея, украинский полузащитник клуба Александр Зинченко попятился и нечаянно перевернул кубок. Судя по испуганному лицу игрока, он был уверен, что что-то сломал.

Но Зинченко повезло: кубок тут же поставили на место без единой царапинки.

Тем не менее, полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган пошутил над своим партнером по команде.



"Кто-нибудь знает, где чинят трофеи? Спрашиваю для друга", — написал Гюндоган в соцсетях.

