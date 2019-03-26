Александр Зинченко: "Футбольный Бог есть. Мы заслужили победу"
Полузащитник сборной Украины рассказал, что почувствовал в момент победного гола в Люксембурге
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал вымученную победу над Люксембургом (2:1) в отборе на Евро-2020
- Почему было настолько тяжело?
- Можно сказать, что мы много сил отдали в матче с Португалией, но Люксембург также отдал много сил в игре с Литвой. Можно говорить о поле, о том что оно было не таким, как мы хотели, но мы добились результата, это главное. Были ошибки, но без таких матчей никуда. Здесь характер выходит на первое место, мы его показали.
- Казалось, сегодня было очень много брака. Это из-за поля?
- Я никогда не любил искать отмазки в поле, оно одинаковое для всех. Ошибки были, есть и будут. На них нужно обращать внимание, делать выводы и двигаться дальше.
- Почему так мало ударов?
- Люксембург здорово насытил середину поля, было тяжело найти моменты. Да, у нас более-менее получалось играть через фланги, однако нужно быстрее доставлять мяч на фланг, переводить с одного на другой. Немного поле дало о себе знать, мяч ходил не так, как мы хотели.
- То, что произошло в концовке матча. Что почувствовали в этот момент?
- Я всегда верил в футбольного Бога, он есть. Мы заслужили эту победу.
- Португалия сыграла вничью с Сербией. Как это повлияет на наши шансы?
- Это очень хороший результат, то, чего мы хотели. Однако нам нужно фокусироваться только на своей игре, – заключил Зинченко.
Как сообщалось ранее, автогол на 93-й минуте принес нам победу в матче с Люксембургом.
Также сообщалось, что Зинченко замахнулся на скандальный рекорд Тимощука в сборной Украины.
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