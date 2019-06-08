Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Александр Зинченко поцеловал журналистку после феерической победы над Сербией

8 июня, 13:11

Футболист сборной Украины не сдержал эмоций во время флеш-интервью

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с Сербией (5:0) поцеловал журналистку Владу Щеглову во время интервью. Корреспондентка пожелала футболисту и все сборной удачи в матче против Люксембурга, который состоится 10 июня, а 22-летний футболист в ответ поцеловал девушку. Отметим. Что Влада Щеглова – девушка игрока "Шахтера" Андрея Борячука, выступающего в аренде в "Мариуполе".

Читайте также

Сборная Украины разгромила Серию со счетом 5:0. По два гола на свой счет записали Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, а Роман Яремчук забил дебютный мяч в составе национальной команды.

Украина после трех туров возглавляет турнирную таблицу группы В. Второе место занимает следующий соперник нашей команды Люксембург, имеющий на три очка меньше. Отметим, что фаворит группы Португалия сейчас принимает участие в Лиге наций, где уже дошли до финала и сыграют с Голландией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча заявил, что наш козырь – физическое состояние игроков. А матч с Люксембургом будет очень принципиальным.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Сборная Украины, Евро-2020, Александр Зинченко

Вы сейчас просматриваете новость " Александр Зинченко поцеловал журналистку после феерической победы над Сербией". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

СЭ , Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Яремчук: "Сейчас не нужно сильно радоваться. Следующая игра с Люксембургом"

Сегодня, 12:00

Нападающий рад, что сумел забить первый гол за сборную в своем родном городе

Цыганков: "Играть на таком стадионе – одно удовольствие"

Сегодня, 11:38

Один из героев встречи с балканцами – о победе в матче отбора на Евро-2020

Коноплянка: "Как мотивировал Шевченко? Там так полетела бутылка, что чуть не убила"

Сегодня, 10:56

Украинский полузащитник поблагодарил Львов за поддержку

Тренер сборной Сербии: "Всю ответственность за игру я беру на себя"

Сегодня, 09:42

Младен Крстаич считает, что решающими в матче стали два подряд мяча Цыганкова

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Сегодня, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Андрей Шевченко: Наш козырь – физическое состояние игроков

Сегодня, 00:45

Главный тренер сборной Украины прокомментировал победу над Сербией

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников

"Шевченко – хороший парень, но сборной должен руководить лучший"

Бари Алибасов переписал завещание

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Тайна перевала Дятлова - тела перемещали в сторону леса

Украина добилась важного успеха с новыми ракетами

Коломойский: Путину сто лет не нужен Донбасс

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Сегодня, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Отбор на Евро-2020: онлайн матча Украина – Сербия – разгром во Львове

Вчера, 22:50

Текстовая трансляция поединка квалификации чемпионата Европы с видеоповторами голов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

Александра Усика лишили уже третьего чемпионского пояса

6 июня, 12:56

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе в ближайшее время должен дебютировать в супертяжеловесах

Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций – 3:1

5 июня, 23:00

Трансляция первого матча финального турнира Лиги наций с видео голов и описанием всех опасных моментов

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь