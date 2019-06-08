Александр Зинченко поцеловал журналистку после феерической победы над Сербией

Футболист сборной Украины не сдержал эмоций во время флеш-интервью

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко после матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 с Сербией (5:0) поцеловал журналистку Владу Щеглову во время интервью. Корреспондентка пожелала футболисту и все сборной удачи в матче против Люксембурга, который состоится 10 июня, а 22-летний футболист в ответ поцеловал девушку. Отметим. Что Влада Щеглова – девушка игрока "Шахтера" Андрея Борячука, выступающего в аренде в "Мариуполе".

Сборная Украины разгромила Серию со счетом 5:0. По два гола на свой счет записали Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, а Роман Яремчук забил дебютный мяч в составе национальной команды.

Украина после трех туров возглавляет турнирную таблицу группы В. Второе место занимает следующий соперник нашей команды Люксембург, имеющий на три очка меньше. Отметим, что фаворит группы Португалия сейчас принимает участие в Лиге наций, где уже дошли до финала и сыграют с Голландией.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после матча заявил, что наш козырь – физическое состояние игроков. А матч с Люксембургом будет очень принципиальным.

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