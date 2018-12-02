Александр Зинченко получил "семерку" от английских СМИ за игру с "Борнмутом"

Во вчерашнем матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Борнмут" (14 тур) одним из главных действующих лиц на поле до своей травмы был украинский легионер хозяев Александр Зинченко. Он начал голевую атаку "Манчестер Сити", которая привела к первому взятию ворот гостей, а перед этим отдал шикарный пас, не ставший голевым только потому, что Габриэл Жезус с нескольких метров не попал в створ ворот.

Но такой яркий матч Зинченко завершил досрочно – ушел с поля с окровавленным лицом: нос ему разбил его же одноклубник Фернандиньо. Матч же закончился победой "МанСити" – 3:1.

Английская пресса оценила игру украинского футболиста достаточно высоко. Manchester Evening News – главная газета Манчестера – выставила Зинченко "семерку". Выше оценку получили только Лерой Сане и Рахим Стерлинг.

"Действия Зинченко положили начало победе "Манчестер Сити", — такой комментарий оценке Зинченко опубликовала Manchester Evening News. — Он начал атаку, завершившуюся первым голом. Подобный трюк Зинченко пытался повторить не раз. Защищался он тоже хорошо, но все испортила травма носа".

Напомним, что на этой неделе Александр Зинченко вышел в стартовом составе чемпионов Англии, обеспечивших себе место в плей-офф Лиги чемпионов, в матче "Лион" – "Манчестер Сити".