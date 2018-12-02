Александр Зинченко получил "семерку" от английских СМИ за игру с "Борнмутом"

Сегодня, 13:17

Украинский легионер "Манчестер Сити" был в центре внимания до травмы носа

Александр Зинченко ушел с поля в матче &quot;Манчестер Сити&quot; - &quot;Борнмут&quot; из-за травмы носа. Фото AFP
Александр Зинченко ушел с поля в матче "Манчестер Сити" - "Борнмут" из-за травмы носа. Фото AFP

Во вчерашнем матче чемпионата Англии "Манчестер Сити" – "Борнмут" (14 тур) одним из главных действующих лиц на поле до своей травмы был украинский легионер хозяев Александр Зинченко. Он начал голевую атаку "Манчестер Сити", которая привела к первому взятию ворот гостей, а перед этим отдал шикарный пас, не ставший голевым только потому, что Габриэл Жезус с нескольких метров не попал в створ ворот.

Но такой яркий матч Зинченко завершил досрочно – ушел с поля с окровавленным лицом: нос ему разбил его же одноклубник Фернандиньо. Матч же закончился победой "МанСити" – 3:1.

Английская пресса оценила игру украинского футболиста достаточно высоко. Manchester Evening News – главная газета Манчестера – выставила Зинченко "семерку". Выше оценку получили только Лерой Сане и Рахим Стерлинг.

"Действия Зинченко положили начало победе "Манчестер Сити", — такой комментарий оценке Зинченко опубликовала Manchester Evening News. — Он начал атаку, завершившуюся первым голом. Подобный трюк Зинченко пытался повторить не раз. Защищался он тоже хорошо, но все испортила травма носа".

Напомним, что на этой неделе Александр Зинченко вышел в стартовом составе чемпионов Англии, обеспечивших себе место в плей-офф Лиги чемпионов, в матче "Лион" – "Манчестер Сити".
чемпионат Англии, Манчестер Сити, Александр Зинченко

Вы сейчас просматриваете новость "Александр Зинченко получил "семерку" от английских СМИ за игру с "Борнмутом"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Manchester Evening News

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Александр Зинченко - лучший игрок матча Турция - Украина. Фото ФФУ

Зинченко был лучшим: 130 действий в матче Турция – Украина

21 Ноября, 13:43

Сборная Украины по статистическим выкладкам переиграла сборную Турции

Футбол

Александр Зинченко в матче с "Шахтером". Фото AFP

Подарок от француза: теперь Зинченко будет играть за "Манчестер Сити" чаще

15 Ноября, 16:48

Основной левый защитник "Манчестер Сити" Менди перенес операцию на левом колене
Загрузка...
Загрузка...