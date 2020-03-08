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Александр Зинченко появится с первых минут в манчестерском дерби

8 марта, 17:56

Максим Перепелица

Украинцу доверили место в стартовой 11-ке в поединке с "МЮ"

Игрок сборной Украины Александр Зинченко попал в стартовый состав "Манчестер Сити" на матч 29-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед". На нашем сайте будет доступен онлайн поединка "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити" с яркими фото и комментариями матча.

Стартовые составы команд:

"Манчестер Юнайтед" – Де Хеа, Уильямс, Шоу, Линделеф, Уан-Биссака, Бруну Фернандеш, Матич, Джеймс, Фред, Марсьяль, Магуайр.

"Манчестер Сити" – Эдерсон, Отаменди, Жоау Канселу, Зинченко, Фернандиньо, Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Фоден, Гюндоган, Стерлинг, Агуэро.

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Отметим, что предыдущий матч "горожан" – в 1/8 финала Кубка Англии с "Шеффилд Уэнсдей" – 23-летний украинец провел в запасе. В текущем сезоне футболист забил один гол в 17 матчах за английский клуб.

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Отметим, что обе команды продолжают борьбу в еврокубках. "Манчестер Юнайтед" в 1/16 финала Лиги Европы прошел бельгийский "Брюгге", сыграв на выезде вничью 1:1, а дома одержав убедительную победу 5:0. Смотрите обзор ответной игры:

В свою очередь, "Манчестер Сити" выступает в Лиге чемпионов, и в первом матче 1/8 финала Зинченко и компания обыграли на выезде мадридский "Реал" со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в Манчестере 17 марта. Смотрите обзор первой игры:

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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