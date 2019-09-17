Александр Зинченко сравнил своего одноклубника с Киркоровым

Николас Отаменди / Фото: Instagram

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал постоянно меняющийся внешний облик аргентинского защитника Николаса Отаменди, назвав его самым стильным игроком команды. "МанСити" в первом туре Лиги чемпионов сыграет в Харькове с "Шахтером".

"Кто в команде самый стильный? Я бы сказал, Отаменди. Он каждый день приходит в новом прикиде, каждый раз на нем новая вещь. Я бы очень хотел посмотреть на его гардероб. Я думаю, он точно не уступит Киркорову. Мне кажется, он снимает отдельный дом для своих вещей. Он действительно каждый день приходит в чем-то новом!

В команде Отаменди общается только с Агуэро и с одним из физиотерапевтов. Он практически не разговаривает на английском. Есть только парочка человек, с кем он может поговорить, а так ходит молча. На английском не может даже двух слов связать, хотя в команде уже более трех лет", – сказал Зинченко в интервью ютуб-каналу "Трендец".

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