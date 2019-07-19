"Александрии" запретили играть матчи Лиги Европы на домашнем стадионе

Теперь клуб вынужден искать новое пристанище для еврокубковых матчей

Стадион Александрии.

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение, что город Александрия не соответствует требованиям регламента соревнований Лиги Европы. Об этом сообщается на сайте клуба.

В офис клуба пришел отчет, в котором администрация УЕФА не приняла александрийский стадион "Ника" как место проведения матчей группового этапа Лиги Европы. Отметим, что инспекция проводилась в июне этого года.

Поводом для отказа стал ряд факторов. В частности, от стадиона "Ника" к ближайшим аэропортам и четырехзвездочным отелям слишком большое расстояние. А именно такие критерии являются одними из основных в оценке стадиона.

Вероятнее всего, команда из Кировоградской области готовится проводить матчи во Львове, Полтаве или Одессе. Об этом в прошлом сезоне заявлял главный тренер команды Владимир Шаран.

Кстати, УЕФА объявил об исключении бельгийского клуба "Мехелен" из группового этапа Лиги Европы-2019/20. Предполагается, что представители "Мехелена" попытались организовать договорной матч на национальном уровне и нарушили регламент турнира.

Таким образом вместо них путевку в Лигу Европы получит самый украинский клуб Бельгии - "Гент". Напомним, что цвета этого клуба защищают украинцы Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Смотрите обзор матча "Александрии" в чемпионате Украины против "Динамо":

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