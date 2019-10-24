"Александрия" добыла нервозную ничью во Франции: смотреть голы

Сент-Этьен - Александрия / Фото: Reuters

"Александрия" в третьем туре группового этапа Лиги Европы отправилась в гости к "Сент-Этьену". В этом поединке команда Шарана добыла ничью, сыграв со счетом 1:1.

И с первых же минут хозяева "показали зубы". Футболисты французского клуба опасно простреливали в штрафную, и мяч вынесли александрийцы со второй попытки. Но, все-таки, команда Шарана пропустила.

На восьмой минуте Амумы исполнил классный перевод через пол поля на левый фланг, партнер зряче кинул на ход Силве, тот без помех прошел пару метров и пальнул в дальний угол.

Спустя шесть минут александрийцы сравняли счет благодаря неуклюжести соперника. После передачи Третьяков на Ситало, Артем умудрился не попасть по воротам, за него это сделал Силва. Без шансов для своего кипера.

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На 34-й минуте "Александрия" могла выходить вперед. Убойный шанс был у Ковальца, но тот пробил прямо по центру из классной позиции.

После перерыва игра сильно не поменялась. "Александрия" не сильно спешила уходить вперед и играла на контр атаках. Одна из этих атак могла превратиться в гол, но Лучкевич в ситуации один на один с кипером отдал пас, вместо того, чтобы пробить.

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Спустя минуту в игру уже вступил Панькив. Аби пробил низом, голкипер вытащил сложнейший мяч. В концовке поединка украинская команда вновь могла пропустить, но соперник простил. Идеальный навес Буанги, но Абума пробил выше ворот.

После этого поединка "Александрия" с двумя баллами остается на четвертой позиции.

Напомним, что сегодня в Киеве пройдет еще один матч Лиги Европы. "Динамо" примет "Копенгаген". Онлайн матча "Динамо" – "Копенгаген" доступен на нашем сайте.

Смотрите, как "Александрия" играла ранее в Лиге Европы:

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