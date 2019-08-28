"Александрия" едет в Вышгород, а "Карпаты" – в Петрово: жеребьевка Кубка Украины

Сегодня в Доме футбола прошла жеребьевка третьего раунда Кубка Украины. На этой стадии к 12 победителям предыдущего этапа добавились еще два представителя Первой лиги ("Черноморец" и "Агробизнес", который без борьбы прошел киевский "Арсенал"), а также 6 клубов Премьер-лиги из низшей шестерки.
Результаты жеребьевки:
- "Кремень" (Кременчуг) – "Олимпик" (Донецк)
- "Николаев" – "Черноморец" (Одесса)
- "Оболонь-Бровар" (Киев) – "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни)
- "Минай" – "Волынь" (Луцк)
- "Альянс" (Липовая Долина) – "Балканы" (Заря)
- "Буковина" (Черновцы) – "Львов"
- "Ингулец" (Петрово) – "Карпаты" (Львов)
- "Диназ" (Вышгород) – "Александрия"
- "Рух" (Львов) – "Мариуполь"
- "Агробизнес" (Волочиск) – "Днепр-1"
Базовая дата встреч третьего раунда Кубка Украины – 25 сентября. Матч "Рух" – "Мариуполь" состоится 2 октября.
Напомним, что в этом году в первые в истории Кубка Украины до финала добралась команда из Первой лиги. В решающем матче "Ингулец" крупно уступил "Шахтеру".
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Видео обзор финала "Шахтер" – "Ингулец":
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