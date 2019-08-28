Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
27,94

"Александрия" едет в Вышгород, а "Карпаты" – в Петрово: жеребьевка Кубка Украины

28 августа, 13:49

Определились пары третьего отборочного раунда Кубка Украины по футболу

Сегодня в Доме футбола прошла жеребьевка третьего раунда Кубка Украины. На этой стадии к 12 победителям предыдущего этапа добавились еще два представителя Первой лиги ("Черноморец" и "Агробизнес", который без борьбы прошел киевский "Арсенал"), а также 6 клубов Премьер-лиги из низшей шестерки.

Результаты жеребьевки:

  • "Кремень" (Кременчуг) – "Олимпик" (Донецк)
  • "Николаев" – "Черноморец" (Одесса)
  • "Оболонь-Бровар" (Киев) – "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни)
  • "Минай" – "Волынь" (Луцк)
  • "Альянс" (Липовая Долина) – "Балканы" (Заря)
  • "Буковина" (Черновцы) – "Львов"
  • "Ингулец" (Петрово) – "Карпаты" (Львов)
  • "Диназ" (Вышгород) – "Александрия"
  • "Рух" (Львов) – "Мариуполь"
  • "Агробизнес" (Волочиск) – "Днепр-1"

Базовая дата встреч третьего раунда Кубка Украины – 25 сентября. Матч "Рух" – "Мариуполь" состоится 2 октября.

Реклама

Напомним, что в этом году в первые в истории Кубка Украины до финала добралась команда из Первой лиги. В решающем матче "Ингулец" крупно уступил "Шахтеру".

В тренде
"Приземление" гаранта и перезагрузка власти: эксперт оценил 100 дней президентства Зеленского

Видео обзор финала "Шахтер" – "Ингулец":

Читайте также: "Кубок Львову": эмоциональное видео в честь 50-летия победы в Кубке СССР

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

футбол жеребьевка Кубок Украины

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: все результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу 2019
Жалкая пародия и неповторимый оригинал:
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"ЧУ по футболу 2019
Зинченко после судорог и
Зинченко после судорог и "Ливерпуль" – "Арсенал": все матчи третьего тура Премьер-лиги АнглииФутбол
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу 2019
"Шахтер" – "Мариуполь" – 5:1: "горняки" учинили разгром азовцев на 150-летие ДонецкаЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...