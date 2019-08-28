"Александрия" едет в Вышгород, а "Карпаты" – в Петрово: жеребьевка Кубка Украины

Сегодня в Доме футбола прошла жеребьевка третьего раунда Кубка Украины. На этой стадии к 12 победителям предыдущего этапа добавились еще два представителя Первой лиги ("Черноморец" и "Агробизнес", который без борьбы прошел киевский "Арсенал"), а также 6 клубов Премьер-лиги из низшей шестерки.

Результаты жеребьевки:

"Кремень" (Кременчуг) – "Олимпик" (Донецк)

"Николаев" – "Черноморец" (Одесса)

"Оболонь-Бровар" (Киев) – "Горняк-Спорт" (Горишни Плавни)

"Минай" – "Волынь" (Луцк)

"Альянс" (Липовая Долина) – "Балканы" (Заря)

"Буковина" (Черновцы) – "Львов"

"Ингулец" (Петрово) – "Карпаты" (Львов)

"Диназ" (Вышгород) – "Александрия"

"Рух" (Львов) – "Мариуполь"

"Агробизнес" (Волочиск) – "Днепр-1"

Базовая дата встреч третьего раунда Кубка Украины – 25 сентября. Матч "Рух" – "Мариуполь" состоится 2 октября.

Реклама

Напомним, что в этом году в первые в истории Кубка Украины до финала добралась команда из Первой лиги. В решающем матче "Ингулец" крупно уступил "Шахтеру".

Видео обзор финала "Шахтер" – "Ингулец":

Читайте также: "Кубок Львову": эмоциональное видео в честь 50-летия победы в Кубке СССР

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама