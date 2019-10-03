"Александрия" – "Гент": онлайн битвы Яремчука против бывшего клуба

/ Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

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В четверг, третьего октября, футбольный клуб "Александрия" проведет матч второго тура группового этапа Лиги Европы против бельгийского "Гента". Мы проведем онлайн матча "Александрия" – "Гент" с яркими фото и видео голов.

"Александрия" – "Гент" 0:0

В первом туре группового этапа дубль полузащитника Джонатана Давида обеспечил "Генту" победу 3:2 над "Сент-Этьеном".

"Александрия" дебютировала в групповом этапе поражением в Вольфсбурге – 1:3. Первый гол украинского клуба в основной сетке еврокубкового турнира забил Евгений Банада.

Выездная статистика "Гента" не очень позитивная. Бельгийский клуб выиграл в основной сетке Лиги Европы только однажды. Случилось это в шестом туре-2016/17, причем минимальная победа над "Коньяспором" вывела бельгийцев в плей-офф.

В составе команды Владимира Шарана есть определенные потери – Шендрик и Протасов, они не смогут сыграть. Все остальные футболисты хотят продемонстрировать свои лучшие качества.

Ориентировочные составы:

"Александрия": Панькив; Мирошниченко, Бухал, Дубра, Лучкевич; Гречишкин, Третьяков, Довгий, Банада, Шастал; Безбородко.

"Гент": Камински; Асаре, Нгаде, Пластун, Лустиг; Кумс, Одиджа-Офо, Овусу; Яремчук, Депуатр, Дэвид.

"Мы настраивали команду, чтобы не было того волнения, которое имело место в матче первого тура в Германии против "Вольфсбурга". Лично у меня больше волнения перед поединками, ведь там ставится необходимость одержать результат. Главное, чтобы волнения не было у ребят, а не у меня. Спасибо президенту клуба, который удовлетворил мою просьбу приехать во Львов заранее, чтобы подготовиться к игре. Главное – чтобы ребята восстановились после матча со "Львовом", – отметил наставник Александрии Владимир Шаран.

"Мы достигли нашей первой цели – прошли квалификацию. Но это не значит, что мы собираемся на этом останавливаться. Мы хотим достичь как можно большего в Европе. Легких матчей в Лиге Европы не существует. "Александрия" может показаться самым слабым клубом, но они еще могут всех удивить в этой группе. Это малоизвестная команда, но я знаю, что они сильны", – отметил Йесс Торуп.

На поединке "Александрия" – "Гент" будет работать бригада судей из Дании. Главный арбитр матча – Йенс Мое. Помогать ему будут Эспер Даль и Виктор Скттте. В роли четвертого арбитра выступит Йорген Бурхардт.

В 9-м туре чемпионата Украины "Александрия" обыграла "Львов" на домашнем стадионе. Победу и второе место в турнирной таблице команде Владимира Шарана принесли точные удары Банады и Безбородько. "Львов" остается на предпоследнем месте.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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