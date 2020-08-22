"Александрия" – "Мариуполь": где смотреть матч чемпионата Украины

В субботу, 22 августа, состоится очередной матч первого тура чемпионата Украины по футболу. "Александрия" на своем стадионе "Ника" принимает "Мариуполь". Начало поединка – в 19:30. Он будет показан на ТВ и в интернете.

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Напомним, в концовке прошлого сезона "Мариуполь" обыграл "Александрию" 2:1 в полуфинале плей-офф за путевку в Лигу Европы, однако в финале азовцы уступили "Колосу". По завершению минувшего чемпионата в "Мариуполе" состоялась смена тренера – Александра Бабича заменил Остап Маркевич, который сегодня дебютирует на своем посту.

"Александрия" – "Мариуполь": где смотреть матч

Поединок "Александрия" – "Мариуполь" 22 августа, начиная с 19:30, покажет канал "Футбол 2". Прямая трансляция матча также доступна на сервисе OLL.TV. В повторе эту игру можно посмотреть на следующий день в 12:00 на "Футбол 2".

"Александрия" – "Мариуполь": прогноз на матч

Аналитики называют фаворитами матча хозяев поля. На победу "Александрии" установлен коэффициент 1.58, на ничью – 4.15, на победу "Мариуполя" – 5.60. Иными словами, вероятность выигрыша хозяев оценивается в 60 процентов, ничейного исхода – в 23 процента, а выигрыша гостей – в 17 процентов. Самым вероятным называют счет 1:0 в пользу "Александрии" – коэффициент на такой исход равен 7.50.

"Александрия" – "Мариуполь": сравнение стоимости команд

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Сегодня на поле стадиона "Ника" сойдутся команды, общая трансферная стоимость которых составляет 19 миллионов евро. Кадровую обойму "Александрии" портал Transfermarkt оценивает в 10,53 млн евро, а "Мариуполя" – в 8,23 млн евро. При этом один игрок "Александрии" в среднем стоит 439 тысяч евро, а "Мариуполя" – 305 тысяч евро.

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Напомним, новый чемпионат Украины стартовал с победы "Динамо" над "Олимпиком" 4:1 – первой для Мирчи Луческу на посту наставника киевлян, а также с выигрыша "Шахтером" поединка с "Колосом" 3:1.

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