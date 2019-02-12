"Александрия" назвала спарринг-партнеров на второй сбор
Подопечные Владимира Шарана проведут еще четыре товарищеских поединка
Определились все соперники "Александрии" на втором тренировочном сборе в Турции. Спарринг-партнерами подопечных Владимира Шарана в феврале станут:
- 14 февраля: "Бунедкор" (Узбекистан)
- 17 февраля: "Шахтер" (Беларусь)
- 19 февраля: "Сабуртало" (Грузия)
- 20 февраля: "Оболонь-Бровар" (Украина)
Напомним, что в конце прошлого года всеукраинское объединение тренеров по футболу признало наставника "Александрии" Владимира Шарана лучшим тренером 2018 года в Украине. Определение победителя проводится по средним оценкам тур за туром Премьер-лиги. Результат Шарана – 4,38. В первую тройку также вошел главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека (4,24) и наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич (4,16).
Ранее мы писали, что украинский футболист бельгийского "Стандарда" Валерий Лучкевич продолжит карьеру на родине. 22-летний полузащитник на правах аренды до конца сезона будет выступать в составе "Александрии".
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