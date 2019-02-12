"Александрия" назвала спарринг-партнеров на второй сбор

Подопечные Владимира Шарана проведут еще четыре товарищеских поединка

"Александрия" назвала спарринг-партнеров на второй сбор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2cb/bd7/5c62cbbd7fe9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2cb/bd7/5c62cbbd7fe9d.jpg 2019-02-12T15:36:00+02:00 Футбол Подопечные Владимира Шарана проведут еще четыре товарищеских поединка

Определились все соперники "Александрии" на втором тренировочном сборе в Турции. Спарринг-партнерами подопечных Владимира Шарана в феврале станут:

14 февраля: "Бунедкор" (Узбекистан)

17 февраля: "Шахтер" (Беларусь)

19 февраля: "Сабуртало" (Грузия)

20 февраля: "Оболонь-Бровар" (Украина)

Напомним, что в конце прошлого года всеукраинское объединение тренеров по футболу признало наставника "Александрии" Владимира Шарана лучшим тренером 2018 года в Украине. Определение победителя проводится по средним оценкам тур за туром Премьер-лиги. Результат Шарана – 4,38. В первую тройку также вошел главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека (4,24) и наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич (4,16).

Ранее мы писали, что украинский футболист бельгийского "Стандарда" Валерий Лучкевич продолжит карьеру на родине. 22-летний полузащитник на правах аренды до конца сезона будет выступать в составе "Александрии".

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