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"Александрия" назвала спарринг-партнеров на второй сбор

Вчера, 15:36

Подопечные Владимира Шарана проведут еще четыре товарищеских поединка

"Александрия" назвала спарринг-партнеров на второй сбор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2cb/bd7/5c62cbbd7fe9d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2cb/bd7/5c62cbbd7fe9d.jpg Футбол Подопечные Владимира Шарана проведут еще четыре товарищеских поединка

Определились все соперники "Александрии" на втором тренировочном сборе в Турции. Спарринг-партнерами подопечных Владимира Шарана в феврале станут:

  • 14 февраля: "Бунедкор" (Узбекистан)
  • 17 февраля: "Шахтер" (Беларусь)
  • 19 февраля: "Сабуртало" (Грузия)
  • 20 февраля: "Оболонь-Бровар" (Украина)

Напомним, что в конце прошлого года всеукраинское объединение тренеров по футболу признало наставника "Александрии" Владимира Шарана лучшим тренером 2018 года в Украине. Определение победителя проводится по средним оценкам тур за туром Премьер-лиги. Результат Шарана – 4,38. В первую тройку также вошел главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека (4,24) и наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич (4,16).

Ранее мы писали, что украинский футболист бельгийского "Стандарда" Валерий Лучкевич продолжит карьеру на родине. 22-летний полузащитник на правах аренды до конца сезона будет выступать в составе "Александрии".

Кроме того, у нас на сайте можно посмотреть матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты.

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Тег футбол, товарищеский матч, ФК Александрия

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