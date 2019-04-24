"Александрия" обыграла конкурента в борьбе за "бронзу" чемпионата Украины

За семь туров до окончания Премьер-лиги "Александрия" опережает "Мариуполь" на 14 очков

"Александрия" - "Мариуполь" - 2:1. Фото ФК "Александрия".

В 25 туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" обыграла "Мариуполь". Поединок прошел в среду в Александрии и завершился со счетом 2:1. Команда Владимира Шарана одержала важную победу в борьбе за бронзовые медали Премьер-лиги.

Все голы были забиты в первом тайме. Евгений Банада вывел хозяев вперед на 21-й минуте, а буквально в следующей атаке Владислав Вакула восстановил равновесие. Победный гол забил Дмитрий Гречишкин, реализовавший пенальти на 32-й минуте встречи.

После этого матча в активе "Александрии" стало 47 очков, а у "Мариуполя" осталось 33 очка. За семь туров до окончания чемпионата отрыв составляет 14 очков. Бронзовые медали практически в кармане у футболистов "Александрии".

В следующем туре "Александрия" примет "Зарю" 28 апреля, а "Мариуполь" в этот же день сыграет с "Шахтером". Отметим, что в среду "горняки" играют против своего принципиального соперника: онлайн "Динамо" – "Шахтер" доступен на нашем сайте.

"Александрия" – "Мариуполь" – 2:1 (2:1)

Голы: Банада (20), Гречишкин (32, с пенальти) – Вакула (23)

Желтые карточки: Запорожан (65) – Яворский (19), Зубков (62), Быков (66), Пихаленок (82), Борячук (84), Фомин (85)

Напомним, что ранее в 25 туре была зафиксирована самая результативная ничья сезона: лидеры второй шестерки чемпионата Украины выдали суперматч. "Ворскла" смогла добиться волевой ничьей с "Десной", проигрывая после первого тайма 0:3.

Ранее в 25 туре ЧУ "Карпаты" на своем поле не смогли обыграть худшую команду чемпионата Украины. Львовяне и "Черноморец" не забили голов – 0:0.

Ранее во вторник "Олимпик" одержал первую победу в 2019 году. Голы Алексея Гая и Максима Дегтярева в первом тайме принесли "Олимпику" первую победу с тренером Климовским.

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