"Александрия" обыграла узбекский клуб "Навбахор"
Украинский клуб на сборе в Турции одолел третью команду чемпионата Узбекистана
Третья команда в турнирной таблице украинской Премьер-лиги "Александрия" продолжает подготовку к возобновлению сезона на сборе в Турции. Так в четверг команда Владимира Шарана провела спарринг с третьей командой чемпионата Узбекистана "Навбахором". Поединок завершился победой украинского клуба со счетом 2:1. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.
Голы в составе "Александрии" забили Евгений Банада (11-я минута) и Виталий Пономарь (70-я).
Свой следующий спарринг на турецком сборе "Александрия" проведет 17 февраля против белорусского "Шахтера". Затем 19 февраля команда Шарана сразится с грузинским "Сабуртало", а 20 февраля спарринг-партнером команды станет "Оболонь-Бровар".
Первый матч в чемпионате Украины "Александрия" проведет 25 февраля против "Шахтера".
Отметим, что сегодня два украинских клуба стартуют в весенней части еврокубков:
- Онлайн матча 1/16 финала Лиги Европы "Олимпиакос" – "Динамо"
- Онлайн матча 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" – "Айнтрахт"
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