"Александрия" обыграла узбекский клуб "Навбахор"

Украинский клуб на сборе в Турции одолел третью команду чемпионата Узбекистана

"Александрия" обыграла узбекский клуб "Навбахор".

"Александрия" обыграла узбекский клуб "Навбахор" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/58d/b1b/5c658db1bfdbb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/58d/b1b/5c658db1bfdbb.jpg 2019-02-14T17:53:47+02:00 Футбол Украинский клуб на сборе в Турции одолел третью команду чемпионата Узбекистана

Третья команда в турнирной таблице украинской Премьер-лиги "Александрия" продолжает подготовку к возобновлению сезона на сборе в Турции. Так в четверг команда Владимира Шарана провела спарринг с третьей командой чемпионата Узбекистана "Навбахором". Поединок завершился победой украинского клуба со счетом 2:1. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

Голы в составе "Александрии" забили Евгений Банада (11-я минута) и Виталий Пономарь (70-я).

Свой следующий спарринг на турецком сборе "Александрия" проведет 17 февраля против белорусского "Шахтера". Затем 19 февраля команда Шарана сразится с грузинским "Сабуртало", а 20 февраля спарринг-партнером команды станет "Оболонь-Бровар".

Первый матч в чемпионате Украины "Александрия" проведет 25 февраля против "Шахтера".

Отметим, что сегодня два украинских клуба стартуют в весенней части еврокубков:

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