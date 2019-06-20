"Александрия" перед Лигой Европы подписала троих новичков

Команда Шарана пополнили два полузащитника и нападающий

Денис Мирошниченко, Денис Безбородько и Максим Третьяков. Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Бронзовый призер прошедшего чемпионата Украины "Александрия" пополнился тремя новыми игроками. К команде присоединились Денис Мирошниченко, Денис Безбородко и Максим Третьяков. Ранее мы сообщали, что бронзового призера чемпионата Украины покинуло сразу семеро футболистов.

24-летний полузащитник Денис Мирошниченко является воспитанником "Кривбасса". Вызывался в сборные Украины U-18, U-19, U-21. С лета 2013 года выступал за "Карпаты". За это время Денис сыграл в зелено-белой футболке 143 матча, в которых забил три гола и отдал пять ассистов.

23-летний Максим Третьяков – выпускник футбольной академии "Днепра". Полузащитник по амплуа. В "Днепре" с 2012 по 2016 год выступал за молодежный состав. В сезоне 2015/2016 перешел на правах аренды в "Металлист". В 2016-2018 выступал за "Черноморец". В 2018 году стал игроком ФК ГАК (Словакия). С 2015 по 2019 выступал за юношеские и молодежную сборную Украины.

25-летний нападающий Денис Безбородко первые футбольные шаги делал в черниговской "Десне". В 13 лет переехал в Донецк, где выступал за академию "Шахтера" до 20 лет. Играл в футбольных клубах "Мариуполь", "Заря". В "Заре" дебютировал в элитном дивизионе и Лиге Европы (против "Манчестер Юнайтед" в групповом этапе). Из "Зари" Денис вернулся в родную "Десны", где провел два сезона.

Как известно, ранее в футбольную Премьер-лигу Украины пробился клуб "Колос" из Ковалевки. Село на 1600 человек: впервые в истории в чемпионате страны будет представлен такой маленький населенный пункт.

Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

В Украине заработает революционная система для арбитров:

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