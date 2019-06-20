Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Александрия" перед Лигой Европы подписала троих новичков

20 июня, 10:27

Команда Шарана пополнили два полузащитника и нападающий

Денис Мирошниченко, Денис Безбородько и Максим Третьяков
Денис Мирошниченко, Денис Безбородько и Максим Третьяков. Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

Бронзовый призер прошедшего чемпионата Украины "Александрия" пополнился тремя новыми игроками. К команде присоединились Денис Мирошниченко, Денис Безбородко и Максим Третьяков. Ранее мы сообщали, что бронзового призера чемпионата Украины покинуло сразу семеро футболистов.

24-летний полузащитник Денис Мирошниченко является воспитанником "Кривбасса". Вызывался в сборные Украины U-18, U-19, U-21. С лета 2013 года выступал за "Карпаты". За это время Денис сыграл в зелено-белой футболке 143 матча, в которых забил три гола и отдал пять ассистов.

23-летний Максим Третьяков – выпускник футбольной академии "Днепра". Полузащитник по амплуа. В "Днепре" с 2012 по 2016 год выступал за молодежный состав. В сезоне 2015/2016 перешел на правах аренды в "Металлист". В 2016-2018 выступал за "Черноморец". В 2018 году стал игроком ФК ГАК (Словакия). С 2015 по 2019 выступал за юношеские и молодежную сборную Украины.

25-летний нападающий Денис Безбородко первые футбольные шаги делал в черниговской "Десне". В 13 лет переехал в Донецк, где выступал за академию "Шахтера" до 20 лет. Играл в футбольных клубах "Мариуполь", "Заря". В "Заре" дебютировал в элитном дивизионе и Лиге Европы (против "Манчестер Юнайтед" в групповом этапе). Из "Зари" Денис вернулся в родную "Десны", где провел два сезона.

Как известно, ранее в футбольную Премьер-лигу Украины пробился клуб "Колос" из Ковалевки. Село на 1600 человек: впервые в истории в чемпионате страны будет представлен такой маленький населенный пункт. 

Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

В Украине заработает революционная система для арбитров:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, ФК Александрия, Денис Безбородько, Денис Мирошниченко, Артем Третьяков

Вы сейчас просматриваете новость " "Александрия" перед Лигой Европы подписала троих новичков". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Александрия"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бронзового призера чемпионата Украины покинуло сразу семеро футболистов

4 июня, 14:47

Владимир Шаран будет собирать новую команду для участия в Лиге Европы

Бенефис Цыганкова и 60-я победа Хацкевича: обзор матча "Александрия" – "Динамо"

30 мая, 22:35

Голы и лучшие моменты матча второй и третьей команд Премьер-лиги в Александрии

"Динамо" в меньшинстве обыграло бронзового призера чемпионата Украины

30 мая, 21:51

Киевляне подпортили александрийцам празднования по случаю завоевания бронзовых медалей

"Александрия" – "Динамо": где смотреть матч медалистов чемпионата Украины

30 мая, 14:17

Расписание трансляций поединка второй и третьей команд по итогам сезона в Премьер-лиге

"Заря" бьет бронзовых призеров Премьер-лиги: обзор матча против "Александрии"

26 мая, 22:40

Команда Юрия Вернидуба пропустила первой, но смогла сравнять счет, а затем победить

"Заря" одержала волевую победу над "Александрией"

26 мая, 21:31

Пропустив быстрый гол, команда Юрия Вернидуба ответила тремя забитыми мячами в ворота бронзового призера Премьер-лиги

Как заработать, не напрягаясь: 8 идей для быстрого заработка

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

Лилия Подкопаева ждет ребенка - СМИ

Как работает гибридная силовая установка

Как получить выгодные условия по депозиту: банкир все объяснил

Как быстро занять ребенка

Чем могут быть опасны подушки и как правильно за ними ухаживать

Месси повторил рекорд легенды Реала

СМИ: Фонсека почти в Роме – у руля Шахтера может оказаться Заго

Гармаш: Хацкевич сказал, что если Заря - мужики, вы - супермужики

Kasta до смешного снизила цену на чайник Grunhelm в городе

Эти монеты СССР стоят миллионы: присмотритесь внимательно

"Я мог помешать Украине выиграть ЧМ": неожиданное признание динамовца Попова

18 июня, 12:41

По возвращении из Польши самый забивной защитник молодежного чемпионата мира удивил своей откровенностью

"Шахтер" – "Динамо": букмекеры назвали фаворита в матче за Суперкубок Украины

17 июня, 14:28

Аналитики дают 59 процентов на то, что Луиш Каштру свою работу у руля "горняков" начнет с трофея

Соблазнительная диджей в бикини: дочка супертренера Петракова "играет" не хуже своего отца-чемпиона

17 июня, 13:27

Красотка модельной внешности поддерживала сборную Украины на всех поединках польского чемпионата мира

После встречи с Лэмпардом защитник сборной Украины заявил о подписании контракта с "Челси"

17 июня, 12:44

Эдуард Соболь и Фрэнк Лэмпард провели встречу во время совместного отдыха во французском Сен-Тропе

Маркевич возглавил аутсайдера Первой лиги Украины

17 июня, 11:28

До этого Остап Маркевич встречался в Испании с Зиданом и тренировал юношей "Вильярреала"

Жена Лучкевича опубликовала фото, несмотря на запрет мужа

Как перестать потеть

Все известные тайны перевала Дятлова — что смущает исследователей
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь