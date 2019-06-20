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"Александрия" проведет пять спаррингов в Голландии

20 июня, 20:05

Украинский клуб сыграет с командами из Германии, Голландии и Бельгии

Бронзовый призер чемпионата Украины ФК "Александрия" проведет пять контрольных матчей во время тренировочных сборов в Голландии. Сегодня команду Владимира Шарана пополнили три игрока – два полузащитника и нападающий. Они также поедут на первый сбор команды.

Товарищеские матчи "Александрии" на сборах:

  • 26 июня: "Юрдинген", третий дивизион чемпионата Германии
  • 28 июня: "Андерлехт", 4-е место чемпионата Бельгии в сезоне 2018/2019
  • 29 июня: "АЗ Алкмаар", 4- место чемпионата Голландии в сезоне 2018/2019
  • 3 июля: соперник уточняется
  • 6 июля: "Стандард", бронзовый призер чемпионата Бельгии в сезоне 2018/2019

Как известно, ранее в футбольную Премьер-лигу Украины пробился клуб "Колос" из Ковалевки. Это село с населением 1600 человек: впервые в истории в чемпионате страны будет представлен такой маленький населенный пункт. 

Напомним, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

В Украине заработает революционная система для арбитров:

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Тег футбол, ФК Александрия

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Источник:

Официальный сайт ФК "Александрия"

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