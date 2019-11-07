"Александрия" – "Сент-Этьен": где смотреть матч Лиги Европы

/ Фото: ФФУ

В четверг, 7 ноября, на стадионе "Арена Львов" "Александрия" сыграет против французского "Сент-Этьена" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Мы проведем онлайн матча "Александрия" – "Сент-Этьен" с яркими фото и видео голов.

Начало поединка будет в 22:00, а трансляцию можно посмотреть в прямом эфире на телеканале "Футбол 1".

Команды также играли между собой – матч во Франции завершился вничью со счетом 1:1.

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В чемпионате Украины "Александрия" провела три матча за девять дней. Подопечные Владимира Шарана сумели взять очки в матче против чемпиона Украины – донецкого "Шахтера". Еще через три дня "Александрия" обыграла "Мариуполь" со счетом 3:1.

"Сент-Этьен" за последние две недели провел две игры. Команда Клода Пюэля разошлась миром с "Амьеном" и победила в матче против "Монако".

Вдохновить коллектив Владимира Шарана на победу должен и тот факт, что игроком тура в чемпионате Украины стал полузащитник "Александрии". Тем более, букмекеры все же верят, что хозяева забьют мяч: коэффициент на это – 1.58.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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