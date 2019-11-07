"Александрия" – "Сент-Этьен": онлайн матча группы I

Александрия - Сент-Этьен / Фото: Reuters

Реклама

В четверг, седьмого ноября, "Александрия" примет "Сент-Этьен" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы. Мы проведем онлайн матча с яркими фото и видео голов.

Читайте также: "Александрия" в матче с "Сент-Этьеном" пойдет против букмекеров

Александрия – Сент-Этьен 0:0

На данный момент "Сент-Этьен" с двумя баллами идет на четвертой позиции, а вот "Александрия" с двумя очками занимает третье место в группе I благодаря дополнительным показателям.

N Команда И В Н П М О 1 ВОЛЬФСБУРГ 3 1 2 0 6-4 5 2 ГЕНТ 3 1 2 0 6-5 5 3 АЛЕКСАНДРИЯ 3 0 2 1 3-5 2 4 СЕНТ-ЭТЬЕН 3 0 2 1 4-5 2

Встреча с "Сент-Этьеном" в третьем туре стала для "Александрии" первым матчем против представителя Франции, а вот "Сент-Этьен" уже шесть раз пересекался с украинскими клубами, потерпев поражение в ходе двух первых визитов в Украину и победив в последнем.

Владимиру Шарану не сможет помочь травмированный Артем Ситало, которого в основе должен сменить Денис Безбородько. Кроме того, на больничной койке находятся Антон Шендрик, Андрей Запорожан и Евгений Протасов, однако к тренировкам успел вернуться Евгений Банада

Ориентировочные составы:

"Александрия": Панькив — Пашаев, Бухал, Дубра, Мирошниченко — Гречишкин, Банада, Лучкевич — Ковалец, Третьяков — Безбородько

"Сент-Этьен": Руффье — Дебюши, Саліба, Колодзейчак, Габриэл Силва — М’Вила, Аолу, Юссуф — Амума, Берич, Норден

Нам приятно играть во Львове. Здесь мы завоевали свое первое очко в Лиге Европы. Надеемся, что завтра удастся показать на "Арене Львов" такой же достойный футбол, как против "Гента". Кроме того, верим, что команде по силам сыграть на равных с такой сильной командой, как "Сент-Этьен". Настроение у нас отличное, практически все футболисты здоровы. Банада восстановился после повреждения, по нему будем принимать решение завтра... Наши молодые футболисты хорошо сыграли в Кубке Украины с "Зарей", однако пока не могу сказать, что они готовы выступать в основном составе в матчах Лиге Европы. Конечно, при таком плотном графике игр чувствуется усталость, но в целом ребята сейчас находятся в нормальных кондициях", – сказал главный тренер "Александрии" Владимир Шаран.

"У меня нет постоянной основы. Мы не будем фаворитами, поскольку играем с очень строгим соперником. Александрия играет на контратаках. Не случайно она взяла очко в первом матче с нами. Очень уважаем завтрашнего соперника, нам будет непросто победить", – рассказал главный тренер "Сент-Этьена" Клод Пюэль.

Вдохновить коллектив Владимира Шарана на победу должен и тот факт, что игроком тура в чемпионате Украины стал полузащитник "Александрии". Тем более, букмекеры все же верят, что хозяева забьют мяч: коэффициент на это – 1.58.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама