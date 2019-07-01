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"Александрия" сыграет с "Дуйсбургом" товарищеский матч

1 июля, 17:12

Бронзовый призер УПЛ проводит сборы в Голландии

Тренировка "Дуйсбурга"
Тренировка "Дуйсбурга". Фото: Facebook

"Александрия" сыграет с немецким Дуйсбургом в контрольном матче на сборах в Голландии. Спарринг состоится 2 июля. Ранее было неизвестно, с кем "Александрия" проведет свой четвертый матч на сборах. Изначально планировалось, что поединок состоится 3 июля.

Украинские клубы готовятся к старту сезона: расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги.

"Александрия" провела уже 3 спарринга в Нидерландах. В первом матче команда Владимира Шарана проиграла "Юрдингену" (3:4), затем одержала две победы. Сначала "Александрия" минимально обыграла "Андерлехт" (2:1), а потом – разгромила "АЗ Алкмаар" (3:0).

"Александрия" в прошлом розыгрыше чемпионата Украины завоевала бронзовые медали, что позволило ей получить прямую путевку в групповой этап Лиги Европы. 

Ранее мы писали, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.

Как известно, ранее в футбольную Премьер-лигу Украины пробился клуб "Колос" из Ковалевки. Село на 1600 человек: впервые в истории в чемпионате страны будет представлен такой маленький населенный пункт. 

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Тег товарищеский матч, ФК Александрия, Дуйсбург

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Источники:

SportArena , Официальный сайт ФК "Александрия"

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