"Александрия" сыграет с "Дуйсбургом" товарищеский матч
Бронзовый призер УПЛ проводит сборы в Голландии
"Александрия" сыграет с немецким Дуйсбургом в контрольном матче на сборах в Голландии. Спарринг состоится 2 июля. Ранее было неизвестно, с кем "Александрия" проведет свой четвертый матч на сборах. Изначально планировалось, что поединок состоится 3 июля.
Украинские клубы готовятся к старту сезона: расписание всех спаррингов команд Премьер-лиги.
"Александрия" провела уже 3 спарринга в Нидерландах. В первом матче команда Владимира Шарана проиграла "Юрдингену" (3:4), затем одержала две победы. Сначала "Александрия" минимально обыграла "Андерлехт" (2:1), а потом – разгромила "АЗ Алкмаар" (3:0).
"Александрия" в прошлом розыгрыше чемпионата Украины завоевала бронзовые медали, что позволило ей получить прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.
Ранее мы писали, что со следующего сезона в чемпионате Украины появится плей-офф за Лигу Европы. В мини-турнире примут участие команды, занявшие места с пятого по восьмое.
Как известно, ранее в футбольную Премьер-лигу Украины пробился клуб "Колос" из Ковалевки. Село на 1600 человек: впервые в истории в чемпионате страны будет представлен такой маленький населенный пункт.
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