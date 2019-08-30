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Яремчук возвращается домой: "Александрия" получила соперников в Лиге Европы

30 августа, 15:02

Поединки начнутся 19 сентября

"Александрия" новый сезон начинает матчем с "Шахтером"

"Александрия" новый сезон начинает матчем с "Шахтером" / Фото: Официальный сайт ФК "Александрия"

В Ньоне прошла жеребьевка Лиги Европы, в которой "Александрия" узнала имена своих соперников в групповом этапе второго по престижности Еврокубка. Кстати, также своих соперников в групповом этапе узнало и киевское "Динамо".

Ранее было известно, что "Александрия" будет идти из последней четвертой корзины. Команда Владимира Шарана попала в группу I, где сыграет с немецким "Вольфсбургом", бельгийским "Гентом" и французским "Сент-Этьеном".

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Отметим, что за бельгийский "Гент" выступают украинские футболисты – Игорь Пластун и Роман Яремчук. Кстати, форвард сборной Украины ранее играл за "Александрию".

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REUTERS/Gleb Garanich

Напомним, первый матч "Динамо" и "Александрия" в Лиге Европы сыграют 19 сентября. Финал Лиги Европы запланирован на 27 мая 2020 года в польском Гданьске.

Напомним, что перед жеребьевкой Лиги ЕвропыЧерниговская "Десна" на выезде разгромила "Александрию" в матче пятого тура чемпионата Украины. Все три мяча были забиты во втором тайме, при этом открыли счет гости благодаря пенальти. В этом же эпизоде Мирошниченко заработал красную карточку и оставил хозяев поля в меньшинстве.

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Лига Европы Сент-Этьен Вольфсбург ФК Александрия Гент Бельгия

Источник: Сегодня|Спорт

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