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"Александрия" в матче с "Сент-Этьеном" пойдет против букмекеров

7 ноября, 14:44

Сегодня | Спорт

У гостей из Франции больше шансов на победу в сегодняшней игре Лиги Европы

Сент-Этьен - Александрия

Сент-Этьен - Александрия / Фото: Reuters

Сегодня в Лиге Европы пройдет большинство матчей четвертого тура группового этапа. Начался же он вчера ничьей 1:1 в Португалии, где разошлись миром "Гимарайнш" и лондонский "Арсенал". Все результаты дня – смотрите на нашем сайте.

Сыграют в четверг и две украинские команды: киевское "Динамо" – в Дании с "Копенгагеном", "Александрия" – во Львове с французским "Сент-Этьеном". Онлайн матча "Копенгаген" – "Динамо" уже ведется.

Несмотря на то что "Александрия" две недели назад добыла во Франции ничью 1:1, букмекеры считают нашу команду аутсайдером предстоящей встречи. Коэффициент на победу коллектива Владимира Шарана – 4.40, на "Сент-Этьен" – 1.98. Ныне соперники занимают две последние строчки квартета І, поэтому победа одного из них позволит приблизиться к лидерам группы. А вот поражение поставит крест на шансах выйти в "плей-офф".

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NКомандаИВНПМО
1ВОЛЬФСБУРГ31206-45
2 ГЕНТ31206-55
3 АЛЕКСАНДРИЯ30213-52
4 СЕНТ-ЭТЬЕН30214-52

Наиболее вероятно, что в матче забьют два мяча. Хотя самый вероятный счет – 0:1, коэффициент на это составляет 6.00. Далее по популярности счета – 1:1 (коэф. – 6.60) и 0:2 (8.30). Пока же вспомним, как соперники сыграли во Франции.

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Вдохновить коллектив Владимира Шарана на победу должен и тот факт, что игроком тура в чемпионате Украины стал полузащитник "Александрии". Тем более, букмекеры все же верят, что хозяева забьют мяч: коэффициент на это – 1.58.

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