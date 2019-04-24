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"Александрия" в шаге от "бронзы": обзор матча против "Мариуполя"

Сегодня, 20:56

Победный гол забил Дмитрий Гречишкин, реализовавший пенальти на 32-й минуте встречи

"Александрия" – "Мариуполь" – 2:1. Фото ФК "Александрия"
"Александрия" – "Мариуполь" – 2:1. Фото ФК "Александрия".

В 25 туре чемпионата Украины по футболу "Александрия" обыграла конкурента в борьбе за "бронзу" Премьер-лиги – "Мариуполь". Поединок завершился со счетом 2:1. Все голы были забиты в первом тайме. Евгений Банада вывел хозяев вперед на 21-й минуте, а буквально в следующей атаке Владислав Вакула восстановил равновесие. Победный гол забил Дмитрий Гречишкин, реализовавший пенальти на 32-й минуте встречи.

"Александрия" – "Мариуполь" 1 тайм

"Александрия" – "Мариуполь" 2 тайм

После этого матча в активе "Александрии" стало 47 очков, а у "Мариуполя" осталось 33 очка. За семь туров до окончания чемпионата отрыв составляет 14 очков. Бронзовые медали практически в кармане у футболистов "Александрии".

"Александрия" – "Мариуполь" – 2:1 (2:1)
Голы: Банада (20), Гречишкин (32, с пенальти) – Вакула (23)
Желтые карточки: Запорожан (65) – Яворский (19), Зубков (62), Быков (66), Пихаленок (82), Борячук (84), Фомин (85)

"Александрия": Панькив, Бабогло, Ковалец (Довгий, 81), Цуриков, Полярус, Лучкевич (Задерака, 71), Ситало, Пашаев, Шендрик, Гречишкин (Запорожан, 46), Банада

"Мариуполь": Худжамов, Полегенько, Дава, Яворский, Быков, Мишнев, Федорчук (Борячук, 15), Пихаленок, Зубков, Сикан (Чурко, 60), Вакула (Фомин, 76)

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