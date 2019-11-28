"Александрия" – "Вольфсбург": онлайн решающего матча Шарана в Лиге Европы

В четверг, 28 ноября, на "Арене-Львов" состоится матч пятого тура группового раунда Лиги Европы, в котором "бронзовая" команда Украины "Александрия" принимает седьмой клуб текущего чемпионата Германии "Вольфсбург". Начало поединка – в 20:00 по киевскому времени. Наш сайт проведет мультимедийный онлайн игры с видео голов, яркими фото и описанием ключевых событий на поле.
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ОНЛАЙН "АЛЕКСАНДРИЯ" – "ВОЛЬФСБУРГ" – 0:0
Турнирное положение перед матчем "Александрия" – "Вольфсбург". За два тура до финиша группового раунда Лиги Европы "Александрия" занимает последнее место в своем квартете. Однако в случае домашней победы над "Вольфсбургом" в четверг команда Владимира Шарана, которая три последние еврокубковые встречи свела вничью, может сразу же запрыгнуть на вторую строчку, позволяющую выйти в 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, учитывая – что на кону, этот матч можно назвать самым важным в истории "Александрии".
|N
|ГРУППА I
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ГЕНТ
|4
|2
|2
|0
|9-6
|8
|2
|ВОЛЬФСБУРГ
|4
|1
|2
|1
|7-7
|5
|3
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|4
|0
|3
|1
|6-7
|3
|4
|АЛЕКСАНДРИЯ
|4
|0
|3
|1
|5-7
|3
Форма, в которой сыграет "Александрия"
Форма, в которой сыграет "Вольфсбург"
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Напомним, в предыдущем матче Лиги Европы "Александрия" вырвала ничью у "Сент-Этьена" 2:2, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2. Смотрите, каким был камбэк в исполнении украинского клуба:
В свою очередь, "Вольфсбург" перед матчем с "Александрией" проиграл на своем поле "Генту" – 1:3. Один из мячей в ворота немцев забил украинец Роман Яремчук.
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Букмекеры о матче "Александрия" – "Вольфсбург" 28 ноября. Аналитики называют немецкий клуб фаворитом поединка на "Арене-Львов". На его победу установлен коэффициент 1.63, на ничью – 4.00, на победу "Александрии" – 5.70. Иными словами, вероятность выигрыша матча "волками" из Германии оценивается в 59 процентов, ничейного исхода – в 24 процента, а выигрыша команды Владимира Шарана – в 17 процентов. Наиболее вероятным результатом матча "Александрия" – "Вольфсбург" эксперты букмекерских контор называют счет 1:0 в пользу немцев. Коэффициент на такой исход равен 6.50.
Фото тренировки "Александрии" на "Арене-Львов"
Тренировка "Вольфсбурга" на "Арене-Львов"
3:1 в пользу "Вольфсбурга": как "Александрия" играла с немцами на их поле
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