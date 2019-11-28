"Александрия" – "Вольфсбург": онлайн решающего матча Шарана в Лиге Европы

Мультимедийная трансляция поединка на "Арене-Львов" между "бронзовой" "Александрией" и "волками" из Германии

В четверг, 28 ноября, на "Арене-Львов" состоится матч пятого тура группового раунда Лиги Европы, в котором "бронзовая" команда Украины "Александрия" принимает седьмой клуб текущего чемпионата Германии "Вольфсбург". Начало поединка – в 20:00 по киевскому времени. Наш сайт проведет мультимедийный онлайн игры с видео голов, яркими фото и описанием ключевых событий на поле.

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ОНЛАЙН "АЛЕКСАНДРИЯ" – "ВОЛЬФСБУРГ" – 0:0

Турнирное положение перед матчем "Александрия" – "Вольфсбург". За два тура до финиша группового раунда Лиги Европы "Александрия" занимает последнее место в своем квартете. Однако в случае домашней победы над "Вольфсбургом" в четверг команда Владимира Шарана, которая три последние еврокубковые встречи свела вничью, может сразу же запрыгнуть на вторую строчку, позволяющую выйти в 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, учитывая – что на кону, этот матч можно назвать самым важным в истории "Александрии".

N ГРУППА I И В Н П М О 1 ГЕНТ 4 2 2 0 9-6 8 2 ВОЛЬФСБУРГ 4 1 2 1 7-7 5 3 СЕНТ-ЭТЬЕН 4 0 3 1 6-7 3 4 АЛЕКСАНДРИЯ 4 0 3 1 5-7 3

Форма, в которой сыграет "Александрия"

Форма, в которой сыграет "Вольфсбург"

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Напомним, в предыдущем матче Лиги Европы "Александрия" вырвала ничью у "Сент-Этьена" 2:2, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2. Смотрите, каким был камбэк в исполнении украинского клуба:

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В свою очередь, "Вольфсбург" перед матчем с "Александрией" проиграл на своем поле "Генту" – 1:3. Один из мячей в ворота немцев забил украинец Роман Яремчук.

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Букмекеры о матче "Александрия" – "Вольфсбург" 28 ноября. Аналитики называют немецкий клуб фаворитом поединка на "Арене-Львов". На его победу установлен коэффициент 1.63, на ничью – 4.00, на победу "Александрии" – 5.70. Иными словами, вероятность выигрыша матча "волками" из Германии оценивается в 59 процентов, ничейного исхода – в 24 процента, а выигрыша команды Владимира Шарана – в 17 процентов. Наиболее вероятным результатом матча "Александрия" – "Вольфсбург" эксперты букмекерских контор называют счет 1:0 в пользу немцев. Коэффициент на такой исход равен 6.50.

Фото тренировки "Александрии" на "Арене-Львов"

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Тренировка "Вольфсбурга" на "Арене-Львов"

3:1 в пользу "Вольфсбурга": как "Александрия" играла с немцами на их поле

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