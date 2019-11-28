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"Александрия" – "Вольфсбург": верят ли букмекеры в первую победу Шарана в Лиге Европы

28 ноября, 18:15

Украинская команда в первом туре уступила немцам 1:3 и сейчас в конторах не сильно ставят на ее реванш

"Александрия" против "Вольфсбурга"

"Александрия" против "Вольфсбурга" / Фото: AFP

Сегодня, 28 ноября, во Львове в пятом туре Лиги Европы "Александрия" примет вторую команду группы I и своего конкурента в борьбе за выход в плей-офф немецкий "Вольфсбург". На нашем сайте вы можете смотреть онлайн "Александрия" – "Вольфсбург" с поминутным описанием события на поле, а также фото и видео самых интересных моментов. Поединок на "Арене Львов" начнется в 19:55 по киевскому времени.

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В первому туре группового раунда "Александрия" уступила "Вольфсбургу" со счетом 1:3, поэтому в этом матче букмекеры также больше верят в победу немцев, уже успевших зарекомендовать себя на международной арене в отличие от украинского новичка. Коэффициент на победу команды Бундеслиги – 1.55, а на возможных первый в турнире выигрыш хозяев – 6.0. Скорее даже будет ничья, чем подопечные Владимира Шарана разживутся тремя очками – 4.0 на мировой исход.

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Самый ходовой исход встречи, по мнению аналитиков, 1:0 в пользу "Вольфсбурга" – 6.0, также высока вероятность выигрыша немцев 2:0 и ничьей 1:1 – все-таки три последних матча "Александрия" заканчивала именно миром. У хозяев стоит ждать гола от Безбородько и Шастала – 4.2, у немцев от Вегорста – 2.05. Ранее мы давали, что Бухал не поможет "Александрии", но она знает, как обыграть "Вольфсбург".

Смотрите обзор матча "Вольфсбург" – "Александрия" в первом туре – 3:1

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прогноз букмекеры Лига Европы Вольфсбург Александрия Денис Безбородько

Источники: Сегодня|Спорт , Официальный сайт ФК "Александрия"

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