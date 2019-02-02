Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Александрия" забила три мяча самому титулованному клубу Македонии

Вчера, 22:56

Команда Владимира Шарана одолела македонский "Вардар" на сборе в Турции - 3:2

"Александрия" - "Вардар" - 3:2. Фото ФК "Вардар"
"Александрия" - "Вардар" - 3:2. Фото ФК "Вардар".
"Александрия" забила три мяча самому титулованному клубу Македонии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/600/6db/5c56006db3e96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/600/6db/5c56006db3e96.jpg Футбол Команда Владимира Шарана одолела македонский "Вардар" на сборе в Турции - 3:2

"Александрия" в драматичном поединке смогла обыграть самый титулованный клуб Македонии – "Вардар". Спарринг в рамках турецкого сбора завершился победой команды Владимира Шарана со счетом 3:2. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

Матч проходил практически в упорной и равной борьбе, но фортуна улыбнулась украинским футболистам. В составе "Александрии" отличились Дмитрий Шастал и два Артемы – Ситало и Полярус. Македонцы оба свои мяча забили головой. Таким образом, первый сбор в Турции футболисты "Александрии" завершают в хорошем настроении. Тем не менее, тренировки продолжаются – перед возвращением домой футболисты еще два дня поработают в Турции.

"Александрия" – "Вардар" – 3:2
Голы: Шастал (4), Ситало (47), Полярус (83) – Мицевски (53), Лира (67)

Обзор матча "Александрия" – "Вардар" – 3:2



Состав "Александрии":

  • 1 тайм: Дмитрий Рудик, Станислав Микицей, Денис Устименко, Андрей Запорожан, Артем Ситало, Антон Шендрик, Дмитрий шныряли, Дмитрий Гречишкин, Денис Дедечко, Максим Задерака, Тимур Стецков.
  • 2 тайм: Дмитрий Рудик, Станислав Микицей, Виталий Пономарь, Андрей Запорожан, Артем Ситало, Владислав Бабогло, Артем Полярус, Валерий Лучкевич, Евгений Банада, Дмитрий Семенов (Андрей Цуриков, 60 '), Денис Дедечко.


Ранее мы писали, что дубль Майбороды принес "Заре" ничью в матче с польским "Пястом". Команда Юрия Вернидуба завершила первый турецкий сбор ничьей с представителем чемпионата Польши.

В другом матче"Карпаты" обыграли сербский "Напредак" на сборах в Турции. Единственный гол в матче забил Марьян Швед, на днях подписавший контракт с "Сельтиком".

Также в субботу в Турции прошла битва вторых команд Украины и Болгарии: "Динамо" разгромило ЦСКА со счетом 3:0.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег товарищеский матч, видео голов, Вардар Македония, ФК Александрия

Вы сейчас просматриваете новость " "Александрия" забила три мяча самому титулованному клубу Македонии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Александрия" арендовала у бельгийского клуба финалиста Лиги Европы

4 января, 16:17

Валерий Лучкевич следующие полгода проведет в чемпионате Украины

В Украине определили лучшего футбольного тренера 2018 года: выбор неожиданный

31 декабря 2018, 13:08

Наставники наших грандов Фонсека и Хацкевич вошли в тройку призеров

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Реванш Ковалев – Альварес: когда начало боя и где смотреть

Вчера, 18:51

Расписание трансляций второго поединка Сергея Ковалева и Элейдера Альвареса за титул WBO в полутяжелом весе

Украинка завоевала "золото" юниорского чемпионата мира по биатлону

Вчера, 16:54

Екатерина Бех стала лучшей в спринтерской гонке в словацком Брезно-Осорбли

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

1 февраля, 22:44

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

"Шахтер" разгромил польский "Лех" в контрольном матче

31 января, 18:34

Жуниор Мораес отличился в двух матчах за день, Манор Соломон открыл счет голам за "горняков"

"Работаю с теми, у кого есть украинские паспорта": Андрей Шевченко – о натурализации

31 января, 18:12

Главный тренер сборной Украины рассказал о соперниках в отборе на Евро-2020 и заявил, что не занимается натурализацией