"Александрия" забила три мяча самому титулованному клубу Македонии

Команда Владимира Шарана одолела македонский "Вардар" на сборе в Турции - 3:2

"Александрия" - "Вардар" - 3:2. Фото ФК "Вардар".

"Александрия" забила три мяча самому титулованному клубу Македонии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/600/6db/5c56006db3e96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/600/6db/5c56006db3e96.jpg 2019-02-02T22:56:40+02:00 Футбол Команда Владимира Шарана одолела македонский "Вардар" на сборе в Турции - 3:2

"Александрия" в драматичном поединке смогла обыграть самый титулованный клуб Македонии – "Вардар". Спарринг в рамках турецкого сбора завершился победой команды Владимира Шарана со счетом 3:2. Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

Матч проходил практически в упорной и равной борьбе, но фортуна улыбнулась украинским футболистам. В составе "Александрии" отличились Дмитрий Шастал и два Артемы – Ситало и Полярус. Македонцы оба свои мяча забили головой. Таким образом, первый сбор в Турции футболисты "Александрии" завершают в хорошем настроении. Тем не менее, тренировки продолжаются – перед возвращением домой футболисты еще два дня поработают в Турции.

"Александрия" – "Вардар" – 3:2

Голы: Шастал (4), Ситало (47), Полярус (83) – Мицевски (53), Лира (67)

Обзор матча "Александрия" – "Вардар" – 3:2





Состав "Александрии":

1 тайм: Дмитрий Рудик, Станислав Микицей, Денис Устименко, Андрей Запорожан, Артем Ситало, Антон Шендрик, Дмитрий шныряли, Дмитрий Гречишкин, Денис Дедечко, Максим Задерака, Тимур Стецков.

Дмитрий Рудик, Станислав Микицей, Денис Устименко, Андрей Запорожан, Артем Ситало, Антон Шендрик, Дмитрий шныряли, Дмитрий Гречишкин, Денис Дедечко, Максим Задерака, Тимур Стецков. 2 тайм: Дмитрий Рудик, Станислав Микицей, Виталий Пономарь, Андрей Запорожан, Артем Ситало, Владислав Бабогло, Артем Полярус, Валерий Лучкевич, Евгений Банада, Дмитрий Семенов (Андрей Цуриков, 60 '), Денис Дедечко.



Ранее мы писали, что дубль Майбороды принес "Заре" ничью в матче с польским "Пястом". Команда Юрия Вернидуба завершила первый турецкий сбор ничьей с представителем чемпионата Польши.

В другом матче"Карпаты" обыграли сербский "Напредак" на сборах в Турции. Единственный гол в матче забил Марьян Швед, на днях подписавший контракт с "Сельтиком".

Также в субботу в Турции прошла битва вторых команд Украины и Болгарии: "Динамо" разгромило ЦСКА со счетом 3:0.

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