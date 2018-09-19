Алексей Белик: "Шахтер" каким-то "Хоффенхаймом" не напугать"

Сегодня, 16:15

Бывший футболист считает, что "горняки" победят со счетом 1:0 или 2:1

Алексей Белик. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Алексей Белик. Фото ФК "Шахтер"

Бывший футболист донецкого "Шахтера" Алексей Белик, поигравший в свое время в Германии за "Бохум", поделился своими ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" -  "Хоффенхайм", который состоится сегодня в Харькове на стадионе "Металлист". Начало матча – в 19:55.

"Шахтер" – это команда, которая многое уже повидала. Имеет солидный международный опыт, каким-то "Хоффенхаймом" их уже не напугать. "Горняки" дома обыгрывали "Наполи", "Рому", "Манчестер Сити" и много других клубов с громкими именами.

Немецкий клуб только дебютирует в Лиге чемпионов. Они провели у себя в чемпионате всего три матча, в которых пропустили шесть мячей, а это говорит о проблеме в защите. "Хоффенхайм" на выезде и дома – это две разные команды. Плюс в команде много травмированных, поэтому из всего этого нужно находить выгоду.

Думаю, будет небольшой перевес на стороне "Шахтера", который будет думать о победе. "Горняки" являются фаворитами в этом противостоянии. Не люблю предсказывать счет, но если бы мне кто-то предложил сделать ставку на этот матч, то, несомненно, поставил бы на победу донецкого клуба 1:0 или 2:1", – сказал Белик.

Напомним, что футбольный эксперт Сергей Морозов считает соперника "Шахтера" твердым середняком и ожидает сложную борьбу в группе Лиги чемпионов. "Ничья станет неплохим итогом", – заявил Морозов.
футбол, Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Алексей Белик, Шахтер Лига чемпионов

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