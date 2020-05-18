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Алиев набил себе тату и пообещал привести к мастеру Милевского: девушка дала свой ответ

18 мая, 14:00

Олег Люлька

Бывший полузащитник киевского "Динамо" на карантине украсил забивную ногу изображением кнопки

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев на карантине решил украсить бедро правой ноги, которой забил не один десяток голов, татуировкой. Экс-полузащитнику сборной Украины набили изображение кнопки YouTube. Ранее мы сообщали, что футболист Алиев дебютирует в боксе против модели.

Во время процедуры у столичного мастера Ольги, Алиева особенно интересовали девушки. "Много девушек приходит? И где в основном делают татуировки? На лобке?" – не отставал с расспросами от мастера футболист.

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При этом Александр Алиев пообещал привести к Ольге для набития татуировки и своего друга Артема Милевского.

  • Надо к тебе Кента привести, – предложил Ольге Алиев
  • Давай. А у него же нет ничего, – согласилась девушка
  • У него много чего есть... А! Ты имеешь в виду татуировки?

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Ранее Алиев рассказал о том, какую сумасшедшую сумму спустил в казино. "За один раз проиграл 100 тысяч долларов. Потом не спал четверо суток", – признался бывший полузащитник "Динамо".

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Также мы писали, что Алиев в прямом эфире устроил матерную перепалку с бывшей женой на глазах у детей. Все началось с признания футболиста, что в его жизни был секс втроем.

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футболисты Артем Милевский Александр Алиев татуировка

Источник: Кент

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