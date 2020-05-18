Алиев набил себе тату и пообещал привести к мастеру Милевского: девушка дала свой ответ

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев на карантине решил украсить бедро правой ноги, которой забил не один десяток голов, татуировкой. Экс-полузащитнику сборной Украины набили изображение кнопки YouTube. Ранее мы сообщали, что футболист Алиев дебютирует в боксе против модели.

Во время процедуры у столичного мастера Ольги, Алиева особенно интересовали девушки. "Много девушек приходит? И где в основном делают татуировки? На лобке?" – не отставал с расспросами от мастера футболист.

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При этом Александр Алиев пообещал привести к Ольге для набития татуировки и своего друга Артема Милевского.

Надо к тебе Кента привести, – предложил Ольге Алиев

Давай. А у него же нет ничего, – согласилась девушка

У него много чего есть... А! Ты имеешь в виду татуировки?

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Ранее Алиев рассказал о том, какую сумасшедшую сумму спустил в казино. "За один раз проиграл 100 тысяч долларов. Потом не спал четверо суток", – признался бывший полузащитник "Динамо".

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Также мы писали, что Алиев в прямом эфире устроил матерную перепалку с бывшей женой на глазах у детей. Все началось с признания футболиста, что в его жизни был секс втроем.

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