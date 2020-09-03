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Алиев оскандалился с "лавочным" троллингом Луческу (фото)

3 сентября, 23:06

Олег Люлька Олег Люлька

Бывший футболист "Динамо" опубликовал фото мужчины на бульваре Шевченко, который напомнил ему тренера киевлян

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев ополчил против себя множество фолловеров скандальным постом в Instagram. Экс-сборник Украины опубликовал фото с бульвара Шевченко в Киеве – мужчина на лавочке скрывает лицо под коричневой кофтой. "Мистера в парке увидел", – подписал эти кадры Алиев, намекая на сходство запечатленного им человека с Мирчей Луческу, который недавний матч за Суперкубок Украины провел с полотенцем на голове.

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INSTAGRAM

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После этого поста подписчики Александра Алиева, в основной своей массе, яростно раскритиковали бывшего футболиста, а ныне звезду YouTube. Вот их комментарии:

  • Больше с алкоголем дружи, и тебя тоже скоро на лавочке будут фоткать
  • Ты выложи видео, где ты в детской кровати спал синий. А рядом – бутылки...
  • Его Мистером называют! А тебя как?
  • Ты этим постом себя больше подколол
  • Что-что, а уважение нужно иметь! Луческу Кубок УЕФА выигрывал. А чего, Саша, добился ты? Кроме коллекции ночных клубов в Киеве и Москве?

Александр Алиев

Александр Алиев / Фото: Instagram

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Ранее Алиев раскритиковал назначение Луческу тренером "Динамо". "Президент клуба насмехается над заядлыми болельщиками команды таким назначением", – утверждал Александр.

Смотрите, как "Динамо" выиграло с Луческу Суперкубок-2020

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Динамо Киев Мирча Луческу Александр Алиев

Источник: Сегодня|Спорт

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