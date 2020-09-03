Алиев оскандалился с "лавочным" троллингом Луческу (фото)

Бывший футболист "Динамо" опубликовал фото мужчины на бульваре Шевченко, который напомнил ему тренера киевлян

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев ополчил против себя множество фолловеров скандальным постом в Instagram. Экс-сборник Украины опубликовал фото с бульвара Шевченко в Киеве – мужчина на лавочке скрывает лицо под коричневой кофтой. "Мистера в парке увидел", – подписал эти кадры Алиев, намекая на сходство запечатленного им человека с Мирчей Луческу, который недавний матч за Суперкубок Украины провел с полотенцем на голове.

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INSTAGRAM

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

После этого поста подписчики Александра Алиева, в основной своей массе, яростно раскритиковали бывшего футболиста, а ныне звезду YouTube. Вот их комментарии:

Больше с алкоголем дружи, и тебя тоже скоро на лавочке будут фоткать

Ты выложи видео, где ты в детской кровати спал синий. А рядом – бутылки...

Его Мистером называют! А тебя как?

Ты этим постом себя больше подколол

Что-что, а уважение нужно иметь! Луческу Кубок УЕФА выигрывал. А чего, Саша, добился ты? Кроме коллекции ночных клубов в Киеве и Москве?

Александр Алиев / Фото: Instagram

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Ранее Алиев раскритиковал назначение Луческу тренером "Динамо". "Президент клуба насмехается над заядлыми болельщиками команды таким назначением", – утверждал Александр.

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