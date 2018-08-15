Алиев ответил на вопрос "Чей Крым?" и заявил, что он – не алкоголик

Украинский полузащитник Александр Алиев поделился мнением об аннексии полуострова Крым Россией. Нынешний футболист аматорского клуба "Мелиоратор" из Бучи во время конференции на сайте sport.ua ответил на вопрос о принадлежности полуострова. "Чей Крым? Если он принадлежал Украине, то он – украинский. Я в политику никогда не лез, не лезу и не хочу лезть. Вот и все", – сказал Алиев.

Крым был аннексирован Российской Федерацией весной 2014-го года. Алиев имеет украинский и российский паспорта.

Также украинский футболист заявил, что он не алкоголик. "Люди сделали из меня изгоя-алкоголика. Я мог пойти отдохнуть, посидеть, выпить. Но я не напивался каждый день. Это все придумали журналисты и злые языки. Я не алкоголик. Почему не писали, когда я показывал мастерство на поле. Как я хотел, так я и жил. Я не святой, я позволял себе расслабиться. Но не так, как говорят", – заявил Алиев.

Полузащитник известен своей игрой за московский "Локомотив" и киевское "Динамо". Алиев многократно оказывался в центре различных скандалов.

Недавно Александр Алиев забил первый гол за "Мелиоратор" из Бучи. Бывший футболист сборной Украины продолжает играть на любительском уровне.

Напомним, что ранее Александр Алиев был тренером ФК "Хмельницкий", который выступал в чемпионате Украины среди аматоров. Под его руководством команда провела 6 матчей, в которых 5 раз проиграла и однажды победила. Интересно, что единственная победа пришлась на дебютный поединок Алиева в статусе главного тренера.