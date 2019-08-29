Алисон назван лучшим голкипером Лиги чемпионов

Алисон - №1 / Фото: AFP

Сегодня в Монако проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. На гала-вечере также вручают индивидуальные призы. Первым определяли лучшего вратаря прошлого сезона. Им стал Алисон из "Ливерпуля". В голосовании он опередил Уго Льориса ("Тоттенхэм Хотспур") и Марка-Андре тер Штегена ("Барселона").

26-летний Алисон Рамзес Бекер, более известный как Алисон – бразильский футболист немецкого происхождения. Вратарь клуба "Ливерпуль" и сборной Бразилии, за которую сыграл 33 матча. Выступал за "Интернасьонал" (Бразилия), "Рома" (Италия), с 2018-го года в "Ливерпуле", с которым выиграл Лигу чемпионов-2019.

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Напомним, что Украину в нынешней Лиге чемпионов представляет чемпион страны – донецкий "Шахтер". "Горняки" автоматически стартуют с группового турнира. А вот второй наш представитель – киевское "Динамо" – не смог преодолеть квалификацию, что стоило работы Александру Хацкевичу. Напомним, что сегодня "Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов.

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