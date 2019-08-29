Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,22
27,95

Алисон назван лучшим голкипером Лиги чемпионов

29 августа, 19:36

Голкипер "Ливерпуля" получил награду от УЕФА

Алисон - №1

Алисон - №1 / Фото: AFP

Сегодня в Монако проходит жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. На гала-вечере также вручают индивидуальные призы. Первым определяли лучшего вратаря прошлого сезона. Им стал Алисон из "Ливерпуля". В голосовании он опередил Уго Льориса ("Тоттенхэм Хотспур") и Марка-Андре тер Штегена ("Барселона").

26-летний Алисон Рамзес Бекер, более известный как Алисон – бразильский футболист немецкого происхождения. Вратарь клуба "Ливерпуль" и сборной Бразилии, за которую сыграл 33 матча. Выступал за "Интернасьонал" (Бразилия), "Рома" (Италия), с 2018-го года в "Ливерпуле", с которым выиграл Лигу чемпионов-2019.

Реклама

В тренде
Новая Рада начала работу, Гончарук стал премьером, а зарплаты выросли: итоги дня

Напомним, что Украину в нынешней Лиге чемпионов представляет чемпион страны – донецкий "Шахтер". "Горняки" автоматически стартуют с группового турнира. А вот второй наш представитель – киевское "Динамо" – не смог преодолеть квалификацию, что стоило работы Александру Хацкевичу. Напомним, что сегодня "Шахтер" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Лига чемпионов Ливерпуль Алисон Бекер

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Дебют Михайличенко у руля
Дебют Михайличенко у руля "Динамо" и дерби Донбасса: все результаты матчей пятого тура УПЛЧУ по футболу
Жалкая пародия и неповторимый оригинал:
Жалкая пародия и неповторимый оригинал: "Александрия" классно затроллила звезду "Реала"ЧУ по футболу
Зинченко после судорог и
Зинченко после судорог и "Ливерпуль" – "Арсенал": все матчи третьего тура Премьер-лиги АнглииФутбол
Хацкевич может снова возглавить
Хацкевич может снова возглавить "Динамо": стали известны варианты будущего белорусаЧУ по футболу
В
В "Динамо" отменили выходные и вернули изгоя: первые решения Михайличенко на посту главного тренераЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...