Альтернативная сборная украинских легионеров: кого "забыл" Шевченко перед Португалией

От "венгра" Петряка до "казаха" Эссеолы: есть ли у нас усиление среди не вызванных "иностранцев"

Иван Петряк - пока в резерве.

Альтернативная сборная украинских легионеров: кого "забыл" Шевченко перед Португалией Кирилл Круторогов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f51/32a/5c8f5132a35ac.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f51/32a/5c8f5132a35ac.png 2019-03-18T10:20:00+02:00 Футбол От "венгра" Петряка до "казаха" Эссеолы: есть ли у нас усиление среди не вызванных "иностранцев"

Перед матчами национальной сборной зачастую возникает ощущение, что вызваны не все лучшие, кого-то "прокатили". Особенно среди играющих за рубежом, в УПЛ-то свои на виду. Что ж, мы составили альтернативную сборную украинских легионеров — лучших из не вызванных перед играми с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта). И ощущение, что кого-то забыли, почти ушло.

Вратарь - Артем Кичак (МТК, Венгрия)

Воспитанник "Динамо", поигравший в "Волыни" и "Олимпике", минувшим летом на правах свободного агента переехал в МТК из Будапешта, где выиграл конкуренцию у двух местных голкиперов. В 24 матчах чемпионата пропустил 37 мячей и шесть отыграл на "ноль", а его команда сохраняет шансы на путевку в Лигу Европы. В конце прошлого года портал Goal включил 29-летнего украинского вратаря в символическую сборную первой части сезона чемпионата Венгрии.

Левый защитник - Василий Кравец (Леганес, Испания)

Ранее Андрей Шевченко вызывал 21-летнего защитника в сборную Василия Кравца — когда тот выступал за "Луго" в испанской Сегунде. Зимой воспитанник "Карпат" пошел на повышение — его за 2,5 млн евро купил "Леганес", выступающий в Примере. Но на этот раз он вызова от Шевченко не получил. В последнее время Кравец начал регулярно играть в основе "огурцов". В проигранном матче с "Атлетико" по индексу InStat стал лучшим игроком своей команды.

Центральный защитник – Алексей Дитятьев (Краковия, Польша)

На родине высокий центральный защитник (196 см) выступал за "Буковину", "Олимпик", "Ворсклу" и "Карпаты", а летом 2017-го перебрался в "Краковию". Там он играл вместе с феерящим сейчас в Италии Кшиштофом Пьотнеком. В текущем сезоне Дитятьев — в тройке игроков "Краковии", которые провели больше всего минут в чемпионате Польши. В конце февраля забил единственный гол в матче против "Ягеллонии" и принес своей команде победу. Дважды по ходу сезона попадал в символические сборные тура Экстраклассы.

Центральный защитник – Дмитрий Чигринский (АЕК, Греция)

Некогда один из лучших футболистов Украины, который в 2009 году за 25 млн евро был куплен у "Шахтера" "Барселоной", уже третий сезон кряду выступает в Греции за АЕК. Травмы не позволяют Чигринскому играть регулярно. Тем не менее

он вошел в символическую сборную прошлого чемпионата Греции, который его АЕК выиграл, прервав 7-летнюю гегемонию "Олимпиакоса". За сборную Украины провел 29 матчей в период с 2007 по 2011 год.

Правый защитник - Евгений Опанасенко (Коньяспор, Турция)

Экс-игрок запорожского "Металлурга" и "Зари" летом оказался в чемпионате Турции. Места в основе "Коньяспора", претендующего на попадание в Лигу Европы, пока не завоевал, на поле появляется периодически.

Опорный полузащитник - Тарас Бондаренко (Раднички, Сербия)

Он не сыграл ни одного матча в украинской Премьер-лиге, выступал в Первой лиге за "Полтаву" и "Авангард". Еще в 2016 году перешел в сербский "Металац", а минувшим летом оказался в "Радничках". Там он играет ключевую роль, действует на позиции опорника или центрального защитника, забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 23 матчах Кубка Сербии и Суперлиги, где его команда идет на втором месте. Отобрать "золото" у "Црвены Звезды" они вряд ли смогут, но и "серебро" наверняка не отпустят, имея комфортное преимущество над "Партизаном".

Опорный полузащитник - Сергей Рыбалка (Сивасспор, Турция)

Прошлый сезон экс-динамовец провел в аренде, а летом стал полноправным игроком "Сивасспора", признавшись: "Уже не было мыслей что-то доказывать в Киеве". Является лидером команды, претендующей на путевку в Лигу Европы. В 22 матчах турецкой Суперлиги забил 2 гола и сделал 2 ассиста. За сборную Украины провел 9 матчей, с 2015-го не вызывался.

Атакующий полузащитник – Евгений Шахов (ПАОК, Греция)

Финалист Лиги Европы-2015 в составе "Днепра" сыграл за сборную Украины 5 матчей, последний раз вызывался в ноябре 2017-го. Вот уже третий год он проводит в ПАОКе, дважды становился серебряным призером чемпионата и выигрывал Кубок страны. Назвать его стопроцентным игроком основы команды из Салоник нельзя, но в текущем сезоне Шахов уже наиграл 31 матч во всех турнирах, забив гол и сделав 2 ассиста. Играл в квалификации ЛЧ и групповом раунде ЛЕ.

Правый полузащитник – Николай Морозюк (Ризеспор, Турция)

"Я с ним переговорил и объяснил, что на данный момент игровой практики у него будет мало", — объяснил тренер "Динамо" Александр Хацкевич решение отдать Морозюка в аренду зимой. Николай сразу вошел в стартовый состав "Ризеспора", борющегося за выживание в чемпионате Турции. В дебютном матче отметился автоголом, а во встрече с "Фенербахче" записал первый ассист и получил красную карточку. С ним дела "Ризеспора" улучшились — команда набрала 13 очков из 18 и оторвалась от зоны вылета.

Левый полузащитник - Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия)

Да, Петряк попал в резервный список Андрея Шевченко, но мог бы получить и прямой вызов. В "Ференцвароше" атакующий хав играет постоянно и выглядит ярко — забил 6 голов, а с 10 голевыми передачами является лучшим ассистентом чемпионата Венгрии. Включен в символическую сборную первого круга. И сейчас Петряк в прекрасной форме: в трех турах конца февраля — начала марта забил 1 гол и сделал 5 ассистов. Мог бы составить конкуренцию Коноплянке, который в последнее время почти не играет за "Шальке".

Центрфорвард – Адеринсола Эссеола (Кайрат, Казахстан)

Воспитанник киевского "Арсенала" Эссеола раззабивался в Казахстане. В январе 2018-го он перешел в скромный "Акажайик", забил 8 голов в 13 матчах, а летом пошел на повышение, подписав контракт с амбициозным "Кайратом". Там забил 3 гола в 6 матчах квалификации ЛЕ и 9 голов в 16 матчах чемпионата, став серебряным призером турнира и вторым бомбардиром (отстав от первого всего на 1 гол). По итогам завершившегося в декабре сезона Эссеола вошел в символическую сборную чемпионата Казахстана и дерзко заявлял: "По каким-то меркам чемпионат Казахстана

не показатель. Но я не считаю, что это так. Усилил бы я сборную? Я не могу судить. Но хуже кого-либо я точно не буду". В недавнем матче за Суперкубок Казахстана ударил соперника локтем после остановки игры, получил красную карточку и дисквалификацию на 5 матчей чемпионата.

А ЗОЗУЛЯ? Да, о Романе тоже не надо забывать. Учитывая наш кризис с нападающими. Последний раз в сборную Зозуля вызывался два года назад. 29-летний форвард продолжает выступать за "Альбасете" в Сегунде, в нынешнем сезоне забил 7 голов. Это второй результат в команде, которая идет в лидерах, претендуя на выход в высший испанский дивизион. А вот по карточкам он лидер "Альбасете": у Романа 7 желтых и 2 удаления.

Как сообщалось ранее, Мораеса вызывают в сборную Украины: уже в пятницу он может дебютировать против Роналду.

Также сообщалось, что против Украины сыграет "убийца" мадридского "Атлетико".

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АВТОР: Кирилл Круторогов Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.