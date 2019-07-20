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Алжирцы подняли на уши весь Париж после победы в Кубке Африки. Пришлось применять слезоточивый газ

20 июля, 10:43

Во время празднования триумфа алжирские болельщики начали забрасывать полицейских камнями и петардами

В пятницу сборная Алжира в финале Кубка Африки-2019 обыграла Сенегал. Данное событие вызвало в Париже, где проживает многочисленная алжирская диаспора, многотысячные ночные празднования на улицах города. В какой-то момент мирные шествия болельщиков переросли в хулиганские действия, в охранявших шествие полицейских полетели камни, петарды и прочие посторонние предметы, в ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее болельщики сборной Алжира уже устраивали беспорядки в другом французском городе, Марселе. Это было после победы команды в полуфинале над Нигерией. Тогда в ходе столкновений с французскими полицейскими были задержаны 282 фаната.

Финальный матч Кубка африканских наций между сборными Алжира и Сенегала завершился победой алжирцев со счетом 1:0, единственный гол на 2-й минуте забил Багдад Бунеджа. Трофей стал для команды вторым в истории.

Напомним, что в матче за третье место на Кубке африканских наций сборная Нигерии минимально обыграла национальную команду Туниса – 1:0. 

Также сообщалось, что бывший одноклубник Шевченко уволен с поста тренера сборной Камеруна. "Неукротимые львы" остались без своего наставника Кларенса Зеедорфа после вылета в 1/8 финала Кубка Африки.


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Тег футбол, болельщики, беспорядки, Кубок Африки

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Источник:

MatchDay

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