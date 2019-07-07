Американские футболистки выиграли чемпионат мира, всухую обыграв голландок

Два гола в финальном поединке женская сборная США забила во втором тайме, лучшим игроком финала стала 34-летняя Меган Рапино

Американские футболистки выиграли чемпионат мира. Фото: AFP

Женская сборная США выиграла чемпионат мира по футболу. В финале американские футболистки встречались с командой Голландии и добились победы со счетом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме. На 61-й минуте Меган Рапино вывела сборную США вперед, реализовав пенальти. А спустя восемь минут Роуз Лавель удвоила преимущество своей команды. Лучшим игроком финала была признана 34-летняя Рапино. Сборная США выиграла чемпионат мира в четвертый раз в истории.

США – Голландия 2:0 (0:0)

Голы: Рапино (61, с пенальти), Лавель (69)

Напомним, что вчера Швеция завоевала бронзовые медали женского чемпионата мира. А футболистка из Англии повторила скандальный жест оппонентки из США.

Накануне автор первого гола в матче американская футболистка Меган Рапино раскритиковала ФИФА за проведение трех финалов в один день. Игрок женской сборной США уверена, что футболистки не чувствуют такой же уровень уважения от ФИФА, как мужчины.

Между тем в США набирает обороты скандал - там в женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчина. Коллеги возмущены. И волнуются, что этот случай может перерасти в массовое явление. Недовольство выразили даже олимпийские чемпионы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Американские футболистки выиграли чемпионат мира, всухую обыграв голландок". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"