Американский актер болел за "Манчестер Юнайтед" в форме "Манчестер Сити"

Сегодня, 15:08

Звезда Голливуда перепутал цвета манчестерских грандов

Нил Патрик Харрис. Фото Instagram
Нил Патрик Харрис. Фото Instagram

Звезда сериала "Как я встретил вашу маму" Нил Патрик Харрис живет в Нью-Йорке, и по счастливому стечению обстоятельств он вместе с сыном заглянул на "Метлайф Стэдиум", чтобы посмотреть игру между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

Все бы ничего, но Харрис прокричал в Instagram "Вперед, Манчестер Юнайтед". Мужчина все перепутал, потому что "Юнайтед" играет матчи Международного Кубка чемпионов на западном берегу, в Калифорнии.

Напомним, "Манчестер Сити" уступил "Ливерпулю" со счетом 1:2 и потерпел второе поражение за два матча Международного кубка чемпионов.

Ранее мы писали, что украинский полузащитник Александр Зинченко проведет предсезонную подготовку с "Манчестер Сити". "Горожане" на своем аккаунте в Twitter объявили список футболистов, которые летят с командой на сбор в США. Среди игроков, отправившихся с командой на подготовку, присутствует и игрок сборной Украины.

А сегодня появилась информация, что "Манчестер Сити" согласился продать Зинченко, но украинец противТрансфер полузащитника обойдется "Вулверхэмптону" в 18 миллионов евро.
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Источник:

isport.ua

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