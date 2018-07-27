Американский актер болел за "Манчестер Юнайтед" в форме "Манчестер Сити"

Звезда сериала "Как я встретил вашу маму" Нил Патрик Харрис живет в Нью-Йорке, и по счастливому стечению обстоятельств он вместе с сыном заглянул на "Метлайф Стэдиум", чтобы посмотреть игру между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем".

Все бы ничего, но Харрис прокричал в Instagram "Вперед, Манчестер Юнайтед". Мужчина все перепутал, потому что "Юнайтед" играет матчи Международного Кубка чемпионов на западном берегу, в Калифорнии.

Нил Патрик Харрис в джерси "Ман Сити" топит за "МЮ" pic.twitter.com/uekYqSeNOb — Drafts_2.0 (@drafts_2) 26 июля 2018 г.

Напомним, "Манчестер Сити" уступил "Ливерпулю" со счетом 1:2 и потерпел второе поражение за два матча Международного кубка чемпионов.

Ранее мы писали, что украинский полузащитник Александр Зинченко проведет предсезонную подготовку с "Манчестер Сити". "Горожане" на своем аккаунте в Twitter объявили список футболистов, которые летят с командой на сбор в США. Среди игроков, отправившихся с командой на подготовку, присутствует и игрок сборной Украины.

А сегодня появилась информация, что "Манчестер Сити" согласился продать Зинченко, но украинец против. Трансфер полузащитника обойдется "Вулверхэмптону" в 18 миллионов евро.