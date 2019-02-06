Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,22
31,09
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Американский клуб трижды забил "Динамо" в спарринге

Сегодня, 18:07

Киевляне не могут выиграть второй матч подряд на сбора в Испании

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Американский клуб трижды забил "Динамо" в спарринге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b05/c12/5c5b05c12728c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b05/c12/5c5b05c12728c.jpg Футбол Киевляне не могут выиграть второй матч подряд на сбора в Испании

Киевское "Динамо" проиграло американскому "Нью-Ингленд Революшн" на втором сборе в Испании. Сегодня Александр Хацкевич задействовал тех игроков, кто вчера не играл против шведского "Эстерсунда".  Киевляне первыми открыли счет – отличился Назарий Русин. Но после перерыва динамовцы пропустили трижды, а ответить сопернику забитыми голами не смогли. При этом на старте второго тайма Андриевский еще и не сумел реализовать пенальти.

"Динамо" – "Нью-Ингленд Революшн" – 1:3
Голы: Русин (34) – Агудело (49), Хилль (68), Факундес (87)

"Динамо": Бущан (Маханьков, 46), Сидорчук, Шепелев, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Буэно, Шабанов, Русин, Смирный, Алибеков (Кравченко, 61)

"Нью-Ингленд Революшн" был образован в 1995 году и стал одним из десяти основателей МЛС. Название клуба "Революшн" отдает дань исторической роли, которую регион Новая Англия сыграл в Американской революции. Владельцем клуба является Роберт Крафт, которому также принадлежит клуб НФЛ "Нью-Ингленд Пэтриотс". На днях "Нью-Ингленд Пэтриотс" шестой раз в своей истории выиграл Супербоул.

За свою историю "Революшн", представляющий город Фоксборо (штат Массачусетс), пять раз выходил в финал Кубка МЛС, но ни разу так и не выиграл трофей.

Вчера "Динамо" определилось с составом на Лигу Европы: в заявку попали трое травмированных и Соль. Киевляне стартуют в плей-офф Лиги Европы матчами с "Олимпиакосом".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, футбол, товарищеский матч, Динамо Киев

Вы сейчас просматриваете новость " Американский клуб трижды забил "Динамо" в спарринге". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Прямая трансляция матча "Динамо" – "Нью-Ингленд Революшн"

Сегодня, 15:29

Киевляне на сборах сыграют товарищеский поединок с американским клубом

Эксперт: "Солю нужно попадать в пустые ворота"

Сегодня, 09:07

Вадим Евтушенко проанализировал матч "Динамо" с "Эстерсундом"

"Мариуполь" сыграл два матча за один день: разгром болгарского клуба и поражение от армянского

Вчера, 21:05

Команда Александра Бабича на сборе в Турции обыграла "Арду" 3:0, а через несколько часов проиграла "Алашкерту" 0:2

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 17:21

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

"Динамо" не смогло обыграть шестую команду Швеции на сборе в Испании

Вчера, 15:29

Дважды ворота "Эстерсунда" спасал каркас ворот

"Динамо" определилось с составом на Лигу Европы: в заявку попали трое травмированных и Соль

Вчера, 14:05

Киевляне стартуют в плей-офф Лиги Европы матчами с "Олимпиакосом"

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Где смотреть "Эль-класико" в Кубке Испании "Барселона" – "Реал"

Сегодня, 21:07

Список трансляций матча непримиримых соперников за путевку в финал национального Кубка

Из-за 30-градусного мороза сократили дистанцию гонок Кубка мира по биатлону

Сегодня, 12:14

Индивидуальные гонки сокращены, эстафеты и масс-старты перенесены

Эксперт: "Солю нужно попадать в пустые ворота"

Сегодня, 09:07

Вадим Евтушенко проанализировал матч "Динамо" с "Эстерсундом"

УЕФА готовит отмену правила выездного гола в еврокубках – СМИ

Вчера, 18:27

В Риме на заседании Исполкома УЕФА обсудят "устаревшее" правило выездного гола в раундах плей-офф

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Вчера, 17:21

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"