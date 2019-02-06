Американский клуб трижды забил "Динамо" в спарринге

Киевляне не могут выиграть второй матч подряд на сбора в Испании

Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Американский клуб трижды забил "Динамо" в спарринге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b05/c12/5c5b05c12728c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b05/c12/5c5b05c12728c.jpg 2019-02-06T18:07:00+02:00 Футбол Киевляне не могут выиграть второй матч подряд на сбора в Испании

Киевское "Динамо" проиграло американскому "Нью-Ингленд Революшн" на втором сборе в Испании. Сегодня Александр Хацкевич задействовал тех игроков, кто вчера не играл против шведского "Эстерсунда". Киевляне первыми открыли счет – отличился Назарий Русин. Но после перерыва динамовцы пропустили трижды, а ответить сопернику забитыми голами не смогли. При этом на старте второго тайма Андриевский еще и не сумел реализовать пенальти.

"Динамо" – "Нью-Ингленд Революшн" – 1:3

Голы: Русин (34) – Агудело (49), Хилль (68), Факундес (87)

"Динамо": Бущан (Маханьков, 46), Сидорчук, Шепелев, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Буэно, Шабанов, Русин, Смирный, Алибеков (Кравченко, 61)

"Нью-Ингленд Революшн" был образован в 1995 году и стал одним из десяти основателей МЛС. Название клуба "Революшн" отдает дань исторической роли, которую регион Новая Англия сыграл в Американской революции. Владельцем клуба является Роберт Крафт, которому также принадлежит клуб НФЛ "Нью-Ингленд Пэтриотс". На днях "Нью-Ингленд Пэтриотс" шестой раз в своей истории выиграл Супербоул.

За свою историю "Революшн", представляющий город Фоксборо (штат Массачусетс), пять раз выходил в финал Кубка МЛС, но ни разу так и не выиграл трофей.

Вчера "Динамо" определилось с составом на Лигу Европы: в заявку попали трое травмированных и Соль. Киевляне стартуют в плей-офф Лиги Европы матчами с "Олимпиакосом".

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