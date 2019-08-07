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Американский клуб заменит Уэйна Руни чемпионом мира, похожим на девушку

Сегодня, 17:00

"Ди Си Юнайтед" хочет заменить английского ветерана немецким полузащитником

Месут Озил

Месут Озил / Фото: AFP

Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил может заменить Уэйна Руни в американском клубе "Ди Си Юнайтед". Об этом пишет ESPN 7 августа. По данным издания, руководство американской команды находится в поисках замены нападающему Руни, который перейдет в английский клуб "Дерби Каунти" в январе 2020 года, пишет REGNUM.

Озил выступает за "Арсенал" с 2013 года, в минувшем сезоне-2018/19 он провел 35 матчей, где отметился шестью голами и тремя результативными передачами.

6 августа стало известно, что Руни перейдет в "Дерби Каунти" в январе 2020 года. Его соглашение с командой будет рассчитано на 1,5 года и будет включать возможность продления еще на год. Также он будет играющим тренером команды. В 23 матчах за "Ди Си Юнайтед" в Североамериканской футбольной лиге (MLS) Руни забил 11 голов и отдал 6 голевых передач.

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Смотрите, как Уэйн Руни забивал в английской Премьер-лиге

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Кстати, на днях в Лондоне, налетчики с ножами напали на знаменитых футболистов "Арсенала" Озила и Колашинаца, но получили неожиданный отпор. Озил подвозил своего одноклубника на внедорожнике, и путь ему перегородили двое мужчин на мопедах, вооруженные ножами.

Кстати, перед началом сезона игрок "Арсенала" проиграл спор и стал похож на девушку. Месута Озила за новый имидж затроллил одноклубник.

Смотрите гол Озила в матче за "Арсенал":

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Уэйн Руни Месут Озил Ди Си Юнайтед

Источник: Известия

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