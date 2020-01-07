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"Андерлехт" хочет избавиться от украинского футболиста

7 января, 09:25

Макаренко может покинуть бельгийский клуб

Евгений Макаренко. Фото: ФК "Андерлехт"

Евгений Макаренко. Фото: ФК "Андерлехт"

"Андерлехт" составил список футболистов, которых планирует продать или отдать в аренду в зимнее трансферное окно, сообщает hln.be. Среди них есть и украинец Евгений Макаренко, который в этом сезоне не выходил на поле в составе первой команды.

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Клубу приходится продавать футболистов или досрочно прерывать сотрудничество с арендованными игроками, чтобы сбалансировать финансовое состояние.

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Украинский игрок дважды оказывался в заявке "Андерлехта", но наблюдал за игрой с лавки запасных. Контракт Макаренко с бельгийским клубом действует до лета 2022 года.

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В "Андерлехт" он перешел в 2018 году за 1,2 миллиона евро из "Кортрейка", но большую часть времени лечился от травм, либо же не попадал в заявку. Всего з 1,5 сезона Макаренко 20 раз выходил на поле в футболке "Андерлехта".

Ранее мы писали, что игрок сборной Украины готов уйти из "Андерлехта" ради Евро-2020. Евгений Макаренко недоволен игровым временем в клубе.

Смотрите обзор матча "Андерлехт" — "Роял Шарлеруа" – 0:0

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Андерлехт чемпионат Бельгии Евгений Макаренко

Источник: Сегодня|Спорт

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